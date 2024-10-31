Survivor: Ένα διαφορετικό έπαθλο επικοινωνίας- Απόψε στις 22.15 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Η χθεσινή συμφωνία στη Σκηνή των Διαπραγματεύσεων έφερε στα χέρια του αρχηγού των Πράσινων ένα πολύ ισχυρό τοτέμ το οποίο μπορεί να επαναφέρει στο παιχνίδι έναν Survivor την ώρα της αποχώρησής του! Η ανταλλαγή ενός προσώπου έφερε στους Τίγρεις τον Βλαδίμηρο και στους Αετούς την Φοίβη.

Δείτε το trailer:

Η Γεωργία και η Ελένη βρίσκονται ήδη στο Νησί της Εξορίας έχοντας περισσότερο χρόνο να σκεφτούν και να αναλύσουν τα όσα έχουν συμβεί με τις Φυλές τους.

Οι Κίτρινοι κέρδισαν το έπαθλο της Βίλας όπου ξεκουράστηκαν, διασκέδασαν και χαλάρωσαν.

Απόψε οι δύο Φυλές πρέπει να ανασυνταχτούν καθώς έχουν να αγωνιστούν για την ατομική ασυλία αλλά και για ένα διαφορετικό έπαθλο επικοινωνίας. Πώς μπορούν οι fans να βοηθήσουν τους αγαπημένους τους Survivors μέσα από τα Social Media;

Ποιοι θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Survivor και ποιοι θα κερδίσουν την Επικοινωνία;

