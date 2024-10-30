Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε εκ νέου την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη για την προεδρία του κόμματος. Παράλληλα, εγκρίθηκε η υποψηφιότητα των Απόστολου Γκλέτσου, Παύλου Πολάκη, Σωκράτη Φάμελλου, Νίκου Φαραντούρη, οι οποίοι είχαν υποβάλει τους φακέλους τους έως τις 24 Οκτωβρίου, οπότε και εξέπνεε η σχετική προθεσμία.

Επίσης, επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή του Έκτακτου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 8-10 Νοεμβρίου στο χώρο ΓΚΑΖΙ live. Όπως αποφάσισε η ΠΓ, «στο συνέδριο θα υπάρχει και η δυνατότητα ψηφιακής συμμετοχής».

Σύμφωνα με πηγές, η Θεοδώρας Τζάκρη, εκπροσωπώντας την πλευρά Κασσελάκη αμφισβήτησε το κατά πόσο είναι δυνατό να γίνει το συνέδριο υβριδικά, καθώς όπως τόνισε, δεν θα μπορούν όσοι συμμετέχουν ψηφιακά να ψηφίσουν μυστικά, όταν οι παρόντες θα ψηφίζουν σε κάλπη. Η πλευρά Κασσελάκη αναμένεται να ζητήσει να τεθεί σε ψηφοφορία η απόρριψη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη.

Σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσε κατά τη συνεδρίαση η Θεοδώρα Τζάκρη θα απαντήσει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου η οποία συνεδριάζει αύριο.

Το διαδικαστικό σκέλος της απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας καταψηφίστηκε από τέσσερα μέλη, τη Ρένα Δούρου, την Ολυμπία Τελιγιορίδου, τον Πάνο Ρήγα και το Νίκο Σκορίνη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είναι αρμόδια η ΠΓ να αποφασίζει για οργανωτικά ζητήματα του Συνεδρίου.

Η Θεοδώρα Τζάκρη καταψήφισε ολόκληρη την απόφαση, τόσο το πολιτικό όσο και το οργανωτικό σκέλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας:

● Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μείζον ζήτημα και δεν μπορεί να αξιοποιείται ως εργαλείο της κυβερνητικής επικοινωνιακής προπαγάνδας. Ειδικά όταν παρουσιάζεται ως κρίσιμη παρέμβαση μια αύξηση, κάθε τόσο, που δεν καλύπτει το νέο κόστος ζωής, όπως έχει διαμορφωθεί από την ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει καθυστερήσει ήδη δυο χρόνια να ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2041 που ορίζει τα ζητήματα του κατώτατου μισθού και ενισχύει το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Από το 2012 ως σήμερα έχει χαθεί το 14% της δυναμικής των μισθών του ιδιωτικού τομέα, ενώ στη χώρα μας μόνο το 25% των εργαζομένων καλύπτεται από ΣΣΕ, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 45%, και η ΕΕ κάνει λόγο για υποχρέωση των κρατών- μελών να πιάσουν τον στόχο του 80%.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά να επανέλθει άμεσα το πλαίσιο που ίσχυε μέχρι το 2012 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ο ισχυρός ρόλος του ΟΜΕΔ για τη διαιτησία. Πάγια θέση μας είναι πως οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι να διαπραγματεύονται τα μεταξύ τους ζητήματα και η κυβέρνηση να περιορίζεται στο να παράσχει ένα ενισχυτικό πλαίσιο αυτών των διαδικασιών.



Παράλληλα, ζητάμε την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της πρόσβασής τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία, από τα οποία παραμένουν αποκλεισμένες. Δεν μπορεί η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, που στηρίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας να είναι έξω από τον τραπεζικό δανεισμό, από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ακολούθως διαπιστώνεται ότι παραμένει η ίδια αναγκαιότητα ενίσχυσης των συνταξιούχων καθώς περί τα 2,5 εκατομμύρια εξ αυτών λαμβάνουν σύνταξη που δεν μπορεί να ξεπεράσει το υψος των 550€ καθαρά.

Τέλος, είναι απαράδεκτο να θέλει η χώρα να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο των εταίρων και η Ν.Δ. να εφαρμόζει την τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία βασίζεται και στον μισθό των εργαζομένων που απασχολεί μια επιχείρηση. Είναι σαν να καλλιεργεί τη σύγκρουση των δυο μερών, ενώ η ευρωπαϊκή Οδηγία και η διεθνής πρακτική δείχνει προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.

● Η έναρξη της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι προ των πυλών. Η κυβέρνηση της Ν.Δ., όμως, επιμένει να κρατά κρυφή τη στόχευσή της. Σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δεν μπορούν να υπάρχουν κλειστά χαρτιά. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία και τον λαό για το ποια άρθρα σκοπεύει να φέρει προς αναθεώρηση. Είναι στην ατζέντα του τα άρθρα που προστατεύουν τα δημόσια αγαθά, όπως το νερό ή η παιδεία; Είναι το άρθρο που προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών ή εκείνο που διασφαλίζει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων;



Σε τέτοιου είδους αναθεώρηση δεν πρόκειται να συναινέσει ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει προτάσεις και τις ενισχύει περαιτέρω. Σε μια τέτοια περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης θα οδηγηθεί -ίσως αυτό σχεδιάζει- στην αναζήτηση πλειοψηφιών με την ακροδεξιά.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την Προεδρία της Δημοκρατίας και την αναζήτηση υποψήφιων προσώπων, είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι στη Δημοκρατία μας δεν υπάρχουν άβατα και ότι έχει έρθει η ώρα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την Αριστερά και την προοδευτική ευρύτερη παράταξη. Η ανάδειξη ενός τέτοιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί πρόκληση και στόχο που αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.



● Τέλος, με αφορμή την εν εξελίξει επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, στην Ελλάδα θεωρούμε δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να θέτει με κάθε ένταση το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Η διεκδίκησή τους αποτελεί για εμάς ένα χρέος ιστορικό και ηθικό. Για να κλείσουμε ένα βαρύ κεφάλαιο μεταξύ των δύο χωρών και να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον στις μεταξύ μας σχέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι η Έκθεση-Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό των γερμανικών επανορθώσεων ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή τον Απρίλιο του 2019.

● Η πρόσφατη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και, η αφωνία του πρωθυπουργού στις προκλητικές αναφορές του Τούρκου προέδρου και συνεργατών του, προκάλεσαν ανησυχία στη χώρα ως προς τα διαδραματιζόμενα στις διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει ζητήσει από τις 28 Σεπτεμβρίου, διά του προέδρου της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, ενημέρωση από τον πρωθυπουργό, αλλά ως τώρα το αίτημα δεν έχει βρει ανταπόκριση.

Οι εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα, όμως, απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Για το περιεχόμενο των συζητήσεων με την Τουρκία, για το είδος των εξελίξεων που επικαλείται η τουρκική ηγεσία, για το πώς μπορούν τα «Ήρεμα Νερά» να είναι συμβατά με τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», για το αν είναι το Κυπριακό στην κορυφή της ατζέντας και των προτεραιοτήτων μας, κ.ά.

Η στρατηγική της Τουρκίας είναι μία στρατηγική αναθεωρητική και απολύτως ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο και την ηρεμία στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να προσδοκά σε μια λευκή επιταγή από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε, γενικότερα, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι αναγκαία η επιστροφή σε μια πολυδιάστατη, ενεργητική και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ως το 2019. Μια πολιτική με αρχή, μέση και τέλος, που θα βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, θα κρατά ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας, και δεν θα παραβιάζει «κόκκινες γραμμές».

● Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024 τιμήσαμε το ηρωικό «Όχι» του ελληνικού λαού απέναντι στον ιταλικό φασισμό, που επιβουλεύτηκε την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Τιμήσαμε τους ηρωικούς άνδρες και τις ηρωικές γυναίκες της εθνικής μας Αντίστασης, που θυσιάστηκαν και αγωνίστηκαν απέναντι στον κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες του. Αποτελεί μόνιμη υπόμνηση ότι ο λαός μας γεννήθηκε, αναγεννήθηκε και αγωνίστηκε μέσα στον διαρκή αγώνα, στη διαρκή πάλη απέναντι στην τυραννία και τους εκπροσώπους του, ξένους και ντόπιους.

Είναι απολύτως αναγκαίο να ανοίξουν τα αρχεία του υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο της κατοχής και να επιτραπεί η πρόσβαση στα αρχεία των υπηρεσιών και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η δυνατότητα πρόσβασης στην αλήθεια, όπως είχε δοθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της ιστορικής και συλλογικής μας μνήμης.

● Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωρά συγκροτημένα, δημοκρατικά, με συλλογικότητα και με απόλυτη τήρηση των καταστατικών προβλέψεων στο έκτακτο συνέδριό και στην εκλογή προέδρου του κόμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και τις κατασταστικές προβλέψεις. Στο συνεδριο θα υπάρχει και η δυνατότητα ψηφιακής συμμετοχής.

Δυστυχώς κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, παρατηρήθηκαν φαινόμενα ασύμβατα με την κοινή μας πορεία. Η μη αποδοχή των συλλογικών αποφάσεων και των προβλέψεων του καταστατικού, τα εξώδικα προς την κεντρική επιτροπή και την πολιτική γραμματεία, είναι επιλογές πολιτικά αδιανόητες.

Τα διαφορετικά παραπλανητικά μητρώα, τα ξεχωριστά κτίρια, οι αναφορές σε πραξικοπήματα και δικτατορίες είναι επιλογές προσβλητικές για την ιστορία μας και ανταγωνιστικές στην προοπτική μας. Είναι επιλογές προετοιμασίας άλλου ανταγωνιστικού κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τις δημοκρατικές του διαδικασίες.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την προεδρία του κόμματος και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, οι υποψηφιότητες προς έγκριση στο συνέδριο είναι των: Απόστολου Γκλέτσου, Παύλου Πολάκη, Σωκράτη Φάμελλου, Νίκου Φαραντούρη.

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βγει πιο ισχυρός, ώστε να αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για να τιμήσει την εντολή των Ελλήνων πολιτών για αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση, αποτελώντας ένα στιβαρό ανάχωμα στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να οργανώσει την κοινωνικά αναγκαία και απαραίτητη προοδευτική αντεπίθεση, προασπίζοντας τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με σκοπό την προοδευτική αλλαγή της κοινωνίας και της χώρας, και μία αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Συνεδριάση με αιχμές, διαφωνίες και πυρά κατά Κασσελάκη

Η Θεοδώρα Τζάκρη, έθεσε ερωτήματα που αφορούν την προσέλευση των συνέδρων αναφέροντας τις δυσκολίες που θα συναντούσε η πραγματοποίηση ενός υβριδικού συνεδρίου. Ο Γιάννης Ραγκούσης ενημέρωσε ότι μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί με πλήρη στοιχεία 230.000 μέλη.

Από το «κάδρο» δεν έλειψε το θέμα του Κασσελάκη με την Κατερίνα Νοτοπούλου να τονίζει ότι ο έκπτωτος πρόεδρος «κινείται κατά του ΣΥΡΙΖΑ».

Ειδικότερα, η Θεοδώρα Τζάκρη έθεσε ερωτήματα για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και ζήτησε λεπτομέρειες για τον χώρο αλλά και για ζητήματα που αφορούν την προσέλευση των συνέδρων.

«Που θα γίνει τελικά το συνέδριο; Ποια είναι η χωρητικότητα του χώρου, ποια η λειτουργικότητα του χώρου, αν οριστικοποείται ότι ο χώρος είναι αυτό το ΓΚΑΖΙ live; Που θα γίνεται η πιστοποίηση των συνέδρων;», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ έθεσε και ζητήματα ασφάλειας του χώρου.

Όσον αφορά την παρουσία των συνέδρων, είπε: «Αυτή τη στιγμή είναι αδιανόητο το κόμμα να μην καλύπτει ούτε τα έξοδα μετακίνησης των συνέδρων και όταν πήρε προ ημερών 2,5 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση. Είναι φανερό ότι ένα αριστερό κόμμα προχωράει με σκληρά ταξικό τρόπο. Οι έχοντες να συμμετέχουν και οι μη έχοντες να μην έρθουν ».

Επισήμανε, δε, ότι «η απάντηση δεν βρίσκεται στην υβριδικότητα του συνεδρίου», καθώς, όπως είπε, είναι « αστειότητες» τα «περί αυστηρής ταυτοποίησης στο zoom». «Κάποιοι θα ψηφίζουν φανερά στο zoom με το πρόσωπό τους και κάποιοι άλλοι σε κάλπη;», διερωτήθηκε.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ), τόνισε πως πρέπει να συμφωνηθεί αν η ΚΟΕΣ θα είναι υπεύθυνη να την ορίσει και με ποιους όρους », ενώ ζήτησε και « τα κριτήρια με τα οποία θα λειτουργεί η επιτροπή πιστοποίησης συνέδρων και ποιος τα ορίζει;».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Ραγκούσης σημείωσε ότι «μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί με πλήρη στοιχεία 230.000 μέλη», προσθέτοντας ότι «οι πραγματικά νέες έγραφες θα φτάσουν περίπου στις 2.500 γιατί πολλοί που γράφτηκαν αυτές τις μέρες ήταν ήδη εγγεγραμμένοι».

Επίσης η Κατερίνα Νοτοπούλου ανέφερε: «Ο Στέφανος Κασσελάκης παριστάνει τον πρόεδρο ή τον υποψήφιο πρόεδρο με τη συνδρομή μελών της ΠΓ που μας κοροϊδεύουν, ενώ ο ίδιος κινείται ανοιχτά κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετώντας το σχέδιο Μητσοτάκη; Αντιδημοκρατική και αυταρχική η λογική που εισήγαγε ο Κασσελάκης «ή μαζί μας ή απέναντί μας». Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής για τους συνέδρους από την επαρχία.

Η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρθηκε στη μη αποδοχή των πλειοψηφικών δημοκρατικών αποφάσεων του κόμματος από τον Στέφανο Κασσελάκη. «Όταν τον βόλευαν οι αποφάσεις ήταν δημοκρατικές, όταν σταμάτησαν να τον βολεύουν έγιναν εκτροπή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε επίσης ότι «ο Στέφανος Κασσελάκης εκτοξεύει πλέον απειλές προς το κόμμα όταν λέει ότι “δεν θα είναι πράοι και ευγενικοί” οι οπαδοί του στο συνέδριο. Το κόμμα απειλείται ανοιχτά από τη συγκεκριμένη πλευρά».

«Δεν φταίμε όλοι για την σημερινή κατάσταση στο κόμμα, όπως ρηχά διατυπώνεται» σημείωσε και τόνισε «Έχουμε ιστορική ευθύνη για την προάσπιση των αρχών και των αξιών μας».







