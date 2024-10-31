Ορμπάν σε Τραμπ: «Καλή επιτυχία στις εκλογές»

«Καλή τύχη» στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ευχήθηκε σήμερα στον Ντόναλντ Τραμπ ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.
«Του ευχήθηκα καλή τύχη για την επόμενη Τρίτη», ανακοίνωσε στο Χ ο ακροδεξιός Όρμπαν, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ στην Ευρώπη.
Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024
«Μόνο πέντε μέρες έμειναν. Σταυρώνω τα δάχτυλα (καλή επιτυχία)» ανέφερε.
- Στους 158 οι νεκροί στην Ισπανία: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής από τις πλημμύρες - Τα συνεργεία αναζητούν επιζώντες
- Φόβοι για νέο «Καπιτώλιο» στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου – Ασκήσεις ετοιμότητας στην Ουάσινγκτον - Βίντεο
- Η Κομισιόν εκκινεί έρευνα για τα ακατάλληλα προϊόντα της Temu
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.