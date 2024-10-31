Ορμπάν σε Τραμπ: «Καλή επιτυχία στις εκλογές»

«Καλή τύχη» στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ευχήθηκε σήμερα στον Ντόναλντ Τραμπ ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.

«Του ευχήθηκα καλή τύχη για την επόμενη Τρίτη», ανακοίνωσε στο Χ ο ακροδεξιός Όρμπαν, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ στην Ευρώπη.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024

«Μόνο πέντε μέρες έμειναν. Σταυρώνω τα δάχτυλα (καλή επιτυχία)» ανέφερε.



