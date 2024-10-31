Λογαριασμός
Ο Ορμπάν πήρε τον Τραμπ τηλέφωνο για να του πει «καλή επιτυχία» στις εκλογές 

«Του ευχήθηκα καλή τύχη για την επόμενη Τρίτη», ανακοίνωσε ο ακροδεξιός Ούγγρος πρωθυπουργός, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ στην Ευρώπη

Ορμπάν σε Τραμπ: «Καλή επιτυχία στις εκλογές»

«Καλή τύχη» στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ευχήθηκε σήμερα στον Ντόναλντ Τραμπ ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας. 

«Του ευχήθηκα καλή τύχη για την επόμενη Τρίτη», ανακοίνωσε στο Χ ο ακροδεξιός Όρμπαν, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ στην Ευρώπη.

«Μόνο πέντε μέρες έμειναν. Σταυρώνω τα δάχτυλα (καλή επιτυχία)» ανέφερε. 
 

