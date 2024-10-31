Αν και είναι αμφιλεγόμενο για το αν ο αφρικανικός γιγάντιος αρουραίος είναι χαριτωμένος ή όχι, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εντυπωσιακή δύναμη της μύτης του.

Η μη κερδοσκοπική APOPO με έδρα την Τανζανία έχει ήδη αποδείξει την ικανότητα των τρωκτικών μεγέθους γάτας, τα οποία αποκαλεί «HeroRATs», να ανακαλύπτουν νάρκες ξηράς, τη φυματίωση, ακόμη και επιζώντες ανάμεσα στα ερείπια σε ζώνες φυσικών καταστροφών.

'Walkies' - where we allow the #HeroRATs to choose when & where to go, so they build confidence outside of their detection training sessions, ensuring they feel safe & focused when learning how to save lives with their powerful nose. #APOPO #africangiantpouchedrat #scentdetection pic.twitter.com/rIuOh2xKHo — APOPO (@herorats) October 29, 2024

Αλλά τώρα η οργάνωση στρέφει την προσοχή της (και τις μύτες των αρουραίων της) στο παγκόσμιο παράνομο εμπόριο άγριας ζωής, όπως μεταδίδει το CNN.

Εκτιμάται ότι αξίζει έως και 23 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων είναι η τέταρτη μεγαλύτερη βιομηχανία παράνομου εμπορίου παγκοσμίως – μετά τη διακίνηση των «μαϊμού» προϊόντων, των ναρκωτικών και των ανθρώπων.

«Η άγρια ​​ζωή θεωρείται εμπόρευμα χαμηλού κινδύνου», λέει ο Crawford Allan, αντιπρόεδρος για τα εγκλήματα στη φύση στη WWF των ΗΠΑ, ο οποίος έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο έγκλημα της άγριας ζωής. «Δυστυχώς, το οργανωμένο έγκλημα γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πραγματικά αδύναμο σημείο στις μεθόδους ανίχνευσης λιμένων, θαλάσσιων λιμένων και αεροδρομίων, ιδιαίτερα στην Αφρική».

Οι διακινητές καταφέρνουν να «καλύπτουν» προϊόντα άγριας ζωής με πολλούς τρόπους, εξηγεί. Το ελεφαντόδοντο, για παράδειγμα, μπορεί να λεκιαστεί για να μοιάζει με ξύλο, κρυμμένο μέσα σε αποστολές καλλιεργειών και ακόμη και να κοπεί σε κομμάτια επικαλυμμένα με σοκολάτα και τυλιγμένο στη συσκευασία - όλα αυτά σε μια προσπάθεια να «ξεγλιστρήσουν» από τους οπτικούς ελέγχους και τους ανιχνευτές x-ray.

Μυρίζοντας το έγκλημα

Σε αυτό ακριβώς μπορούν να βοηθήσουν οι αρουραίοι και η οξεία όσφρησή τους. Σύμφωνα με νέα έρευνα με επικεφαλής τον APOPO και που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Conservation Science, οι αρουραίοι εκπαιδεύτηκαν επιτυχώς σε μια ερευνητική εγκατάσταση να μυρίζουν χαυλιόδοντες ελεφάντων, κέρατα ρινόκερου, τις φολίδες παγκολίνου (που καλύπτουν το δέρμα του) και αφρικανικό μαυρόξυλο – το οποίο ο Allan, ο οποίος δεν συμμετέχει στην έρευνα, λέει ότι είναι μερικά από τα πιο κοινά προϊόντα άγριας ζωής που διακινούνται από την Αφρική.

Η Δρ Izzy Szott, ερευνητής συμπεριφοράς, που ηγείται του έργου, προτείνει τη χρήση αρουραίων ως «συμπληρωματικό εργαλείο». Χρησιμοποιούνται ήδη οι σκύλοι για την ανίχνευση λαθρεμπορίου άγριας ζωής. Όντας «πολύ μικροί και ευκίνητοι», οι αρουραίοι έχουν το πάνω χέρι σε ένα πυκνά γεμάτο κοντέινερ, εξηγεί.

Σε αντίθεση με τους σκύλους, οι αρουραίοι είναι πρόθυμοι να εργάζονται με πολλούς εκπαιδευτές και, σε μεγάλο βαθμό λόγω του μικρότερου μεγέθους τους, είναι πολύ φθηνότεροι για να εκπαιδευτούν, να συντηρηθούν και να μεταφερθούν, ισχυρίζεται η Szott. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής προέρχεται από ορισμένες από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου.

APOPO’s trained HeroDOGs are experts at sniffing out landmines, providing a reliable and efficient solution to this deadly problem. Our dogs save lives and help clear land for safe use: https://t.co/oHTWkT73fP #HeroDOGs #MineDetection #APOPO pic.twitter.com/YSZpFFVPqe — APOPO (@herorats) October 19, 2024

Ο Allan προσδιορίζει το κόστος ως το κύριο ζήτημα για την ανίχνευση προϊόντων άγριας ζωής που διακινούνται, υποστηρίζοντας ότι «πρέπει να βρούμε κάποιες φθηνότερες, πιο βιώσιμες λύσεις για τον εντοπισμό» τους στην Αφρική. Προσθέτει ότι η βελτίωση των μεθόδων ανίχνευσης αυξάνει τον κίνδυνο για τους παράνομους εμπόρους άγριας ζωής – ο οποίος, με τη σειρά του, αυξάνει τις εμπορικές τιμές και συρρικνώνει τη ζήτηση. «Ελπίζω ότι (η αξιοποίηση των αρουραίων) για την ανίχνευση της άγριας ζωής θα είναι ένα εγχείρημα χαμηλού κόστους, υψηλού αντίκτυπου και χαμηλού αποτυπώματος», λέει ο Allan.

Η Kate Webb, επίκουρη καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Duke, στη Βόρεια Καρολίνα, και μία από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης, αναφέρει στο CNN ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης αρουραίων είναι ο σχετικά σύντομος χρόνος εκπαίδευσής τους. «Υπήρξε επίσης ενδιαφέρον για αρουραίους ανίχνευσης άγριας ζωής από τη Σιγκαπούρη και τη Γαλλία», πρόσθεσε η ίδια.

Πώς ειδοποιούν όταν εντοπίζουν τα ευρήματα;

Δοκιμάζοντας αυτά τα ερευνητικά ευρήματα στον πραγματικό κόσμο, η APOPO διεξήγαγε πέρυσι μια μελέτη - απόδειξη στο λιμάνι του Dar es Salaam στην Τανζανία, το οποίο διαχειρίζεται το 95% του διεθνούς εμπορίου της χώρας. Η APOPO λέει ότι οι αρουραίοι βρήκαν πάνω από το 83% των φυτεμένων στόχων, ακόμη και όταν τα αντικείμενα ήταν κρυμμένα και εμποτισμένα με αρωματικά προϊόντα. Μόλις ένας αρουραίος αναγνωρίσει έναν στόχο, ειδοποιεί τον εκπαιδευτή του χρησιμοποιώντας τα μπροστινά του πόδια με τα οποία τραβάει μια μικρή μπάλα που είναι τοποθετημένη σε ένα ειδικά κατασκευασμένο γιλέκο από νεοπρένιο, το οποίο προκαλεί έναν ήχο.

Published Today! APOPO’s HeroRATs can detect illegal wildlife products, as shown in a new study. This breakthrough offers hope in the fight against wildlife trafficking. Read more: https://t.co/QQ3Ijh1oOd #WildlifeConservation #HeroRATs pic.twitter.com/3IzWccN1h6 — APOPO (@herorats) October 30, 2024

APOPO's #HeroRATs are trained using #ClickerTraining! A "click" sound is paired with a food reward, teaching them to associate the sound with treats.



Thank you to @BelgiumMFA🇧🇪 for generously supporting our life-saving work! #APOPO #FutureHeroes #PositiveReinforcement pic.twitter.com/Nw8G7bRLQm — APOPO (@herorats) October 22, 2024

Το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής δεν επηρεάζει μόνο τους πληθυσμούς των ζώων ή φυτών που διακινούνται, αλλά μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρα οικοσυστήματα. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση παράνομης εμπορίας άγριας ζωής μπορεί επίσης να οδηγήσει στην εξάπλωση ζωονοσογόνων ασθενειών, όπως ο ιός Έμπολα, ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων και το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS).

Έξυπνοι, περίεργοι μαθητές

Οι αφρικανικοί γιγάντιοι αρουραίοι έχουν μέση διάρκεια ζωής περίπου 8 χρόνια, επομένως η εκπαίδευσή τους για ένα χρόνο είναι μια αξιόλογη μακροπρόθεσμη επένδυση, λέει η Szott. Η χρονιά περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή, που εναλλάσσονται τακτικά με χρόνο παιχνιδιού σε ένα μεγάλο υπαίθριο σπιτάκι γεμάτο με παιχνίδια με σχοινί και τροχούς.

Το υψηλό επίπεδο νοημοσύνης και περιέργειας των αρουραίων τους κάνει καλούς μαθητές, εξηγεί: «Αν χρειάζεται να τους πείσετε να κάνουν κάτι καινούργιο, απλώς τους ρίχνετε εκεί (σε ένα χώρο εκπαίδευσης) και περιμένετε να το καταλάβουν. ”

Όπως οι άνθρωποι, κάθε αρουραίος έχει διαφορετικό χαρακτήρα, προσθέτει: «Έχετε ζώα που τα καταφέρνουν με την πρώτη προσπάθεια και μπορεί να έχετε ζώα που χρειάζονται λίγο χρόνο, αλλά μετά γίνονται οι απόλυτοι super stars μόλις το καταλάβουν».

Αν και αυτή η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, η APOPO ελπίζει ότι θα εξελιχθεί με παρόμοιο τρόπο με τα προηγούμενα έργα της. Η ομάδα σκοπεύει να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιχειρησιακές δοκιμές με τους εκπαιδευμένους αρουραίους στο λιμάνι και το αεροδρόμιο του Νταρ ες Σαλάμ. Τα επόμενα βήματα θα επικεντρωθούν στη βελτιστοποίηση των στρατηγικών ανάπτυξης – εξετάζοντας την απόδοση των αρουραίων όταν βρίσκονται σε μεγάλες απαιτήσεις, λέει η Szott.

Είναι σίγουρη ότι οι αρουραίοι ανταποκρίνονται στην πρόκληση αναφέροντας πως ότι έδειξαν μέχρι στιγμής, στους αρουραίους, το έκαναν.

Πηγή: skai.gr

