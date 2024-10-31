«Ελάτε να ανάψουμε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελλάδας!», καλεί τους λάτρεις των Χριστουγέννων -και όχι μόνο- την ερχόμενη Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, ο Δήμος Πολυγύρου - Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
«Η μαγεία των γιορτών ξεκινάει από τον Ταξιάρχη, το χωριό των ελάτων, όπου κάθε χρόνο ανάβει το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελλάδας!», αναφέρει η σχετική πρόσκληση της «Γιορτής του Ελάτου», που θα πραγματοποιηθεί στις 7/11 και ώρα 20.00 (μετά τον Μέγα Εσπερινό), στην πλατεία του Ταξιάρχη.
Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών, ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος Χολομών και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείο Ταξιάρχη.
