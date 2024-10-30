Το μέτωπο του Ντονμπάς έχει αρχίσει να καταρρέει λόγω της σφοδρής επίθεσης του ρωσικού στρατού, της κούρασης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας (AFU) και της έλλειψης εφεδρειών. Αυτό φέρεται να δήλωσε ο Ουκρανός υποστράτηγος Ντμίτρι Μαρτσένκο σε συνέντευξή του στον πρώην βουλευτή της Βερχόβνα Ράντα (ουκρανική Βουλή) Μπόρισλαβ Μπερέζα, η οποία αναπαράγεται ευρέως από λευκορωσικά και ρωσικά σάιτ.



«Δεν θα αποκαλύψω κανένα στρατιωτικό μυστικό αν πω ότι το μέτωπο έχει καταρρεύσει... Οι άνθρωποι (στρατιώτες) είναι πολύ κουρασμένοι» είπε ο στρατιωτικός. Κατονόμασε στο πλαίσιο αυτό, τους τρεις παράγοντες που προκάλεσαν την κατάρρευση του μετώπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή προκλήθηκε από την έλλειψη πυρομαχικών και όπλων, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και την έλλειψη αναπλήρωσής του (εφεδρείες), καθώς και από την «διαχειριστική ανισορροπία».

Πηγή: skai.gr

Σημειώνεται ότι ο Γιούλιαν Ρέπκε, αναλυτής της γερμανικής εφημερίδας Bild, έκανε επίσης λόγο για κατάρρευση του ουκρανικού μετώπου στα νότια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ (DPR). «Μιλάμε για απώλεια δύο έως πέντε χιλιομέτρων την ημέρα. Με αυτόν τον ρυθμό, η Ρωσία θα χρειαστεί έξι μήνες για να φτάσει στην περιοχή του Δνείπερου», είπε.Το γαλλικό πρακτορείο επικαλούμενο στοιχεία από το Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών (ISW), που εδρεύει στις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει 478 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικής επικράτειας από τις αρχές Οκτωβρίου. Το απόγευμα της Τρίτης, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Σελιντόβ.

