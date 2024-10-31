Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κάλαμος, νοτιοδυτικά της Ικαρίας.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα αεροσκάφος ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Σάμο 14 πυροσβέστες της 14ης ΕΜΟΔΕ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο #Ικαρία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 31, 2024
Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και 1 Α/Φ, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Σάμο 14 #πυροσβέστες της 14ης ΕΜΟΔΕ.
Πηγή: skai.gr
