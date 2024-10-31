Λογαριασμός
Πυρκαγιά στον Κάλαμο Ικαρίας

Σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Σάμο

Φωτιά, Ικαρία

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κάλαμος, νοτιοδυτικά της Ικαρίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα αεροσκάφος ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Σάμο 14 πυροσβέστες της 14ης ΕΜΟΔΕ.

