Εκλογες στις ΗΠΑ: Φόβοι για νέο «Καπιτώλιο» από τον Τραμπ

Η πρωτοφανής εισβολή των απογοητευμένων και εξαγριωμένων ψηφοφόρων του Τραμπ στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021 – αφού ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος έχασε την προεδρία από τον Τζο Μπάιντεν, καταγγέλλοντας νοθεία και απάτη στις εκλογές - γράφτηκε με μαύρα γράμματα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στις ΗΠΑ η εκλογική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει μέσα σε μεγάλο κλίμα έντασης και πόλωσης ανάμεσα στους δύο υποψηφίους, Ο Τραμπ ήδη αμφισβητεί το αποτέλεσμα

Στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, η εκλογική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει μέσα σε μεγάλο κλίμα έντασης και πόλωσης ανάμεσα στους δύο υποψηφίους ενώ ο Τραμπ έχει μιλήσει ήδη για «απάτη» και νέα αμφισβήτηση του αποτελέσματος αν χάσει

Ο φόβος για ένα νέο «Καπιτώλιο» είναι ορατός – τόσο ορατός που πριν δύο νύχτες έγινε άσκηση ετοιμότητας για εκκένωση του εμβληματικού κτιρίου – ναού της Δημοκρατίας των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή 12 στρατιωτικών ελικοπτέρων.

An emergency response drill was conducted in Washington D.C.



12 military helicopters participated in an evacuation training exercise near the U.S. Capitol. pic.twitter.com/yFHnAn1Vzf — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 29, 2024

🚨Update: Federal Government is preparing for evacuations of senior personnel from Washington DC! US Capitol Police have just conducted an exercise with Blackhawk helicopters over the US Capitol. This was a landing zone familiarization flight. The aircraft did not land at the… pic.twitter.com/sAUdBqm9EU — US Civil Defense News (@CaptCoronado) August 14, 2024

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Εν όψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου – και ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη τα παρατράγουδα σε εκλογικά τμήματα – οι τοπικοί αξιωματούχοι κάθε πολιτείας εφαρμόζουν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή σοβαρών επεισοδίων στα εκλογικά κέντρα αλλά και τα κυβερνητικά κτίρια.

Ενδεικτικό της τεταμένης ατμόσφαιρας είναι το περιστατικό στη Φλόριντα, όπου ένας 18χρονος υποστηρικτής του Τραμπ έβγαλε ματσέτα στη διάρκεια διαπληκτισμού με ηλικιωμένη έξω από εκλογικό κέντρο στην πόλη Νέπτσουν Μπιτς.

Το FBI και το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν προειδοποιήσει ότι «εσωτερικοί βίαιοι εξτρεμιστές» θα μπορούσαν να «προωθήσουν αφηγήσεις για την εκλογική διαδικασία», κάτι που θα μπορούσε να παρακινήσει τους ψηφοφόρους να ενεργήσουν βίαια.

Η ανακοίνωση των δύο υπηρεσιών ανέφερε ως παράδειγμα τις δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Έτσι, στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή - εκτός από τη συνεχή αστυνομική παρακολούθηση - έχουν επιστρατευτεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ελεύθεροι σκοπευτές, σκυλιά ανιχνευτές και 24ωρη ένοπλη ασφάλεια.

Γάλλος ΥΠΕΞ: «Ελπίζω οι εκλογές στις ΗΠΑ να είναι ειρηνικές… αν και δεν το νομίζω»

Την ανησυχία του για επεισόδια την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ εξέφρασε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Μιλώντας στο BFM TV, δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές της επόμενης εβδομάδας «να περάσουν (να γίνουν) ειρηνικά», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα συμβεί».

«Ελπίζω ότι θα γίνει με ειρηνικό τρόπο, κάτι που δε μου φαίνεται απολύτως εγγυημένο», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι «η βία σχετικά με την ψηφοφορία θα ήταν καταστροφική για τη δημοκρατία».

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ τόνισε ωστόσο η Γαλλία θα συνεργαστεί με όποιον και αν κερδίσει στις εκλογές, είτε τον Ντόναλντ Τραμπ είτε την Καμάλα Χάρις.

