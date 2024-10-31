Στους 158 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών από τις χθεσινές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία, με τον απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται.

Δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) δείχνουν την έκταση των επιπτώσεων της έντονης βροχόπτωσης και των ξαφνικών πλημμυρών στην περιοχή της Βαλένθια της Ισπανίας.

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 8 Οκτωβρίου και η δεύτερη μόλις χθες.

Οι εικόνες, τραβηγμένες από τον αμερικανικό δορυφόρο Landsat-8, «απεικονίζουν ζωντανά την κλίμακα της καταστροφής», λέει η ESA, και τη «δραματική μεταμόρφωση του τοπίου».

Τα σωστικά συνεργεία, μαζί με τους κατοίκους και τον στρατό εργάζονται νυχθημερόν σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν τους τόνους λάσπης και να βρουν επιζώντες. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι αριθμοί αγνοουμένων προς το παρόν. Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας είπε ότι σοροί ανθρώπων είναι πιθανόν να βρίσκονται παγιδευμένα ακόμα στα οχήματά τους.

Στην αγροτική πόλη Ουτιέλ, περίπου 85 χλμ. από την πόλη της Βαλένθια, ο ποταμός Μάγκρο υπερχείλισε, με αποτέλεσμα το νερό στα σπίτια να φτάνει ακόμα και τα τρία μέτρα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

🚨Seguimos trabajando sin descanso en colaboración con el resto de servicios de emergencia en #Valencia #DANA pic.twitter.com/wzHh6sQJKa — Policía Nacional (@policia) October 30, 2024

Ο δήμαρχος της πόλης, Ricardo Gabaldon είπε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη των περίπου 12.000, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία που δεν μπόρεσαν να σκαρφαλώσουν σε ασφαλές σημείο. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν αντλίες νερού που έφεραν τρακτέρ καθώς ξεκίνησαν τον καθαρισμό, με τα παιδιά να βοηθούν στο σκούπισμα των πεζοδρομίων.

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθούν αυτοί που αγνοούνται προκειμένου να αμβλυνθεί η αγωνία των οικογενειών που υποφέρουν», είπε στους δημοσιογράφους. «Θα υποστηρίξουμε την έρευνα από ξηρά, θάλασσα και αέρα για όσο διάστημα χρειαστεί για να βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι».

«Παρακαλώ, η καταιγίδα συνεχίζεται, μείνετε στο σπίτι. Λάβετε υπόψη όλες τις κλήσεις από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις ανάγκες τους, τις συστάσεις τους. Το πιο σημαντικό είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Η ΑΕΜΕΤ εκδίδει προειδοποιήσεις, ζητώ να ληφθούν υπόψη αυτές οι συστάσεις» κατέληξε ο Σάντσεθ.

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK — The New York Times (@nytimes) October 30, 2024

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Óscar Puente, ο οποίος μίλησε για το θέμα χθες, δήλωσε ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες που συνδέουν τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια θα μπορούσαν να διακοπούν για έως και τρεις εβδομάδες λόγω της έκτασης των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Στην Ισπανία κηρύχθηκε τριήμερο πένθος για την τραγωδία ενώ οι σημαίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυματίζουν σήμερα μεσίστιες.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα των πλημμυρών στην Ισπανία, τις οικογένειές τους και τις ομάδες διάσωσης», αναφέρει σε ανάρτηση στο X.

«Οι πλημμύρες στην Ισπανία δεν είναι μόνο εθνική τραγωδία, είναι και ευρωπαϊκή».

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσθέτει ότι η Ευρώπη θρηνεί «όλους όσους έχασαν τη ζωή τους στις τραγικές πλημμύρες. «Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί», λέει.

Αναμένονται περισσότερες βροχές

Με περισσότερες βροχές σε ορισμένες περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες προειδοποιεί για σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία.

Υπάρχουν κόκκινες προειδοποιήσεις για περαιτέρω ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική παράκτια επαρχία Castellon στα βόρεια της Βαλένθια, όπου θα μπορούσαν να πέσουν 180 χιλιοστά (7 ίντσες). Επίσης, υπάρχουν πορτοκαλί προειδοποιήσεις βορειότερα στην Ταραγόνα, με ευρύτερες κίτρινες προειδοποιήσεις σε όλη την επαρχία της Βαλένθια, την Αραγονία, τη δυτική Ανδαλουσία και την Εξτρεμαδούρα.

