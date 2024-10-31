Με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων της Κανδάνου ξεκίνησε την επίσκεψή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Στάινμάιερ στο μαρτυρικό χωριό.

Η επίσκεψη έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με αστυνομικές δυνάμεις διάσπαρτες στην περιοχή και με αυτοκίνητα να απομακρύνονται από δρόμους κοντά στην πλατεία του χωριού.

Ο Γερμανός πρόεδρος συνομίλησε με επιζώντες οι οποίοι του έθεσαν το θέμα των αποζημιώσεων, μιλώντας για δικαιοσύνη που απαιτείται να αποδοθεί για τα εγκλήματα των Γερμανών.

«Πριν 80 χρόνια εκτελέσατε τους γονείς μας, τώρα μας εκτελείτε για δεύτερη φορά», ακούστηκε να λέει άλλος απόγονος θύματος της κατοχής στον κ. Στάινμάιερ.

Ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, είπε στον Γερμανό πρόεδρο «Η χώρα σας όχι μόνο δεν συμπαραστάθηκε στη χώρα μας τα χρόνια των μνημονίων, αλλά την έσπρωξε στο ΔΝΤ. Και επειδή στην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας είπατε ότι είστε δεσμευμένοι στην ιστορική σας ευθύνη, οι γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο είναι μια δέσμευση ιστορικής ευθύνης της χώρας σας».

Πηγή: skai.gr

