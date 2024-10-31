Σκυλακάκης: Δεν είναι δίκαιο οι καταναλωτές να επιδοτούν την παραγωγή πράσινης ενέργειας

Δεν μπορεί ο μέσος καταναλωτής που είναι μισθωτός με εισόδημα 1.300 ευρώ τον μήνα να πληρώνει επιδοτήσεις στους παραγωγούς "πράσινης" ενέργειας και δεν είναι κοινωνικά δίκαιο να συμψηφίζει ένας παραγωγός ενέργειας σε ώρες που η τιμή της είναι μηδέν με ενέργεια που κοστίζει 250 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης απαντώντας σήμερα στο πλαίσιο του 6ου Renewable & Storage Forum σε ερώτηση σχετικά με την κατάργηση των επιδοτήσεων στις ΑΠΕ καθώς και του συστήματος συμψηφισμού της παραγωγής με την κατανάλωση (net metering). «Μην ξεχνάμε ότι από τις επιδοτήσεις που ίσχυσαν τα προηγούμενα χρόνια έχουμε σωρεύσει έναν λογαριασμό της τάξης των 800-900 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Πρέπει να αποφύγουμε παραλογισμούς για να έχουμε καλές επενδύσεις που συμφέρουν πρώτα από όλα τους ίδιους τους επενδυτές», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι το τέλος των επιδοτήσεων σημαίνει ότι οι επενδύσεις θα επιταχυνθούν στους τομείς που υπάρχει ανάγκη. Αναφέρθηκε επίσης στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις των νησιών και την ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων για εξαγωγές ενέργειας, την ανάπτυξη της αποθήκευσης, την αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή υδρογόνου και την αφαλάτωση νερού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

