Την ετήσια έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας σχολιάζει με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, η Άγκυρα τα βάζει με την ΕΕ λέγοντας πως στην έκθεση αντικατοπτρίζονται «οι παράνομες και μαξιμαλιστικές απόψεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς». Επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα εμπλοκής στην επίλυση του Κυπριακού ούτε όπως λέει στον καθορισμό συνόρων στην Κύπρο.

Η έκθεση τονίζει ότι η Τουρκία διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, βελτιώνει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και αναπτύσσει τη συνεργασία της με την ΕΕ σε εμπορικά θέματα. Σύμφωνα με την εποικοδομητική μας προσέγγιση που καταγράφεται στην Έκθεση, αναμένουμε να αρθούν τα πολιτικά εμπόδια στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ, τα οποία εφαρμόστηκαν με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2019» επισημαίνει το τουρκικό ΥΠΕΞ και συνεχίζει:



«Από την άλλη πλευρά, η έκθεση αντικατοπτρίζει τις παράνομες και μαξιμαλιστικές απόψεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Αγνοεί πλήρως τις θεμιτές ανησυχίες και τις δικαιολογημένες πολιτικές της Τουρκίας και της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Στο πλαίσιο αυτό, το τουρκικό υπουργείο αναφέρει πως «η μορφή για τη λύση του Κυπριακού περιλαμβάνει μόνο τα δύο μέρη στο νησί, τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και τα Ηνωμένα Έθνη. Οποιαδήποτε μελλοντική λύση πρέπει να επιτευχθεί με τη συμφωνία και των δύο μερών

στο νησί».

«Οι δηλώσεις της Ε.Ε. για το Κυπριακό, οι οποίες αντικατοπτρίζουν άνευ όρων τη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και δεν λαμβάνουν υπόψη τα εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού, δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες επίλυσης και δείχνουν ξεκάθαρα γιατί η εμπλοκή της Ε.Ε. στη λύση δεν είναι κατάλληλη επιλογή. Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Ε.Ε. δεν έχει το δικαίωμα να καθορίζει τα σύνορα τρίτων χωρών ούτε την εξουσία να αποφασίζει για αυτό το θέμα», καταλήγει.

