Γερμανία: Δημοσιονομικές περιπέτειες και το 2025;

Μετά από πέντε ημέρες απεργίας, το συνδικάτο των μηχανοδηγών συμφώνησε να σταματήσει την απεργία, που ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας, ήδη από τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας, εάν δεν βρεθεί λύση στις εργασιακές και μισθολογικές διεκδικήσεις του.

Η πλευρά της Deutsche Bahn πάντως συμφώνησε να μπει σε διαπραγμάτευση για το θέμα των ωρών εργασίας, για μισθολογικές αυξήσεις και ήδη δεσμεύθηκε να καταβάλει προσεχώς εφάπαξ επίδομα πληθωρισμού περί τα 1.500 ευρώ. Μένει να φανεί πόσες υποχωρήσεις είναι έτοιμο να κάνει το ισχυρό συνδικάτο μηχανοδηγών.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με υπολογισμούς οικονομολόγων η πενθήμερη απεργία κόστισε ήδη περίπου μισό δισεκατομμύριο συνολικά στη γερμανική οικονομία. Από την απεργία των μηχανοδηγών επηρεάστηκαν επιβατικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, τοπικά τρένα αλλά και προαστιακοί καθώς και εμπορικές αμαξοστοιχίες που εκτελούν δρομολόγια της DB.

Μετά τους μηχανοδηγούς θα πάρουν τη σκυτάλη κι άλλοι κλάδοι;

Την ίδια ώρα η αναστάτωση για τους επιβάτες στο Βερολίνο δεν αποκλείεται να συνεχιστεί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Βερολίνου ενδέχεται μετά τα τρένα να πάρουν τη σκυτάλη των προειδοποιητικών απεργιακών κινητοποιήσεων και οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία, τραμ και μετρό του Βερολίνου. Στο επίκεντρο σειρά εργασιακών και μισθολογικών διεκδικήσεων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Κάτι τέτοιο θα παρέλυε την πρωτεύουσα, δεδομένου ότι η πλειονότητα των πολιτών κινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με την Berliner Zeitung η τελευταία φορά που τα ΜΜΜ του Βερολίνου (BVG) κατέβηκαν σε απεργία ήταν το 2020, «για μισή μέρα τις πρωινές ώρες αιχμής». Κρίσιμες ανακοινώσεις του συνδικάτου Verdi αναμένονται το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ αντίστοιχες διαπραγματεύσεις διεξάγονται σχεδόν σε όλα τα γερμανικά κρατίδια πλην της Βαυαρίας.

Εβδομάδα… προϋπολογισμών

Την ίδια ώρα άλλη μια δύσκολη εβδομάδα προϋπολογισμού ή μάλλον προϋπολογισμών ξεκινά για τη γερμανική κυβέρνηση. Αρχικά, στο τέλος της εβδομάδας, αναμένεται η ψήφιση του σύνθετου προϋπολογισμού για το 2024. Ένας προϋπολογισμός μείωσης δαπανών, περικοπών και παγώματος επενδύσεων μετά το δημοσιονομικό σοκ στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, που παγώνει «κρυφά ταμεία».

H γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται όμως αντιμέτωπη και με μια επιπλέον σοβαρή δημοσιονομική πρόκληση. Σύμφωνα με διαρροές στον γερμανικό Τύπο και ο προϋπολογισμός του 2025 αναμένεται να εμφανίσει τρύπα στην καλύτερη περίπτωση 15 δισεκατομμυρίων και όχι πέντε, όπως αρχικά αναμενόταν. Ένας συνδυασμός αναμενόμενου ελλείμματος, έκτακτων δαπανών που αφορούν το 2024 αλλά και δαπανών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Μεγάλος χαμένος και το 2025 αναμένεται να είναι το Ταμείο για το Κλίμα, το μεγάλο δηλαδή στοίχημα των Πρασίνων.

