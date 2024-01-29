Ενας καύσωνας πολύ χειρότερος από εκείνον του 2003 «απειλεί» τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξάγονται το καλοκαίρι στο Παρίσι. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, αυτό το «σενάριο καταστροφής» είναι στη σφαίρα της πιθανότητας στον κόσμο μας, που χαρακτηρίζεται από την υπερθέρμανση του πλανήτη και μάλιστα, έχουν ενημερώσει σχετικά τους διοργανωτές του «Παρίσι 2024».

Οι επιστήμονες επιχείρησαν να υπολογίσουν ποιο θα μπορούσε να είναι το χειρότερο δυνατό κύμα καύσωνα, σε μια περίοδο 15 ημερών στην περιοχή του Παρισιού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου).

«Το κίνητρο από την αρχή ήταν να ξεκινήσουμε από την παρατήρηση του καύσωνα του 2003, που μας εξέπληξε όλους με την κλίμακα του. Και που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό να συμβεί», εξηγεί ο Πασκάλ Γιού, από το Εργαστήριο Κλίματος και Περιβάλλοντος (LSCE), ο ο οποίος είναι ο βασικός συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Npj Climate and Atmospheric Science».

Κατά την διάρκεια του καύσωνα του 2003, τα νοσοκομεία κατακλύζονταν από εισαγωγές ασθενών και ο τραγικός απολογισμός του φαινομένου, ήταν 15.000 νεκροί. Για εννέα συνεχόμενες ημέρες, το Παρίσι βίωσε θερμοκρασίες πάνω από 35 ° C κατά την διάρκεια της ημέρας, με ελάχιστη δροσιά την νύκτα.

Είναι δυνατόν να υπάρξει ανάλογη ή χειρότερη εμφάνιση καύσωνα, από τον μέσο όρο του 2003; «Θερμοκρασίες που υπερβαίνουν το ρεκόρ του 2003 κατά περίπου 4 ° C» στο Ile-de-France είναι πιθανές», εκτιμούν οι μελετητές.

«Σε 20 χρόνια, το κλίμα άλλαξε και η ιδέα ήταν να ειδοποιηθούν οι δημόσιες αρχές ότι κάτι πολύ χειρότερο από το 2003 θα μπορούσε να συμβεί, ότι είναι δυνατό», υπογραμμίζει ο Γιού και προσθέτει:

«Τον 20ο αιώνα δεν καταρρίφθηκε αυτό το ρεκόρ, αλλά τώρα μπορούμε όχι μόνο να το φθάσουμε, αλλά και να το ξεπεράσουμε με αρκετά μεγάλη πιθανότητα».

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων υποστηρίζουν ότι «έχουν πλήρη επίγνωση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στους αγώνες».

«Ο καύσωνας και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι μια υπόθεση που λαμβάνουμε υπόψη μας και προσδοκούμε στο μέτρο του δυνατού να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι διοργανωτές, οι οποίοι συνεργάζονται με το Météo-France και το Santé publique France, βασίζονται ιδιαίτερα σε ιστορικά δεδομένα για κάθε τοποθεσία.

Για την μελέτη τους, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια άσκηση προσομοίωσης χειρότερης περίπτωσης βασισμένη σε κλιματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τους κλιματολόγους της IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, με εντολή του ΟΗΕ).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για να συμβεί ένα τέτοιο ακραίο κύμα καύσωνα, θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός ενός σταθερού αντικυκλώνα και ενός μετεωρολογικού φαινομένου που ονομάζεται «ψυχρή σταγόνα», ικανό να αντλεί πολύ ζεστό αέρα από την Σαχάρα προς τη Γαλλία.

Αλλά αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόγνωση του καιρού για το επόμενο καλοκαίρι. Η Météo-France από την πλευρά της δημοσιεύει μόνο τις «κυριότερες τάσεις» σε διάστημα τριών μηνών και επομένως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Απρίλιο για να έχουμε μια αρκετά ασαφή ένδειξη για τον Ιούλιο.

«Δεν θα ξέρουμε τον Απρίλιο εάν και πότε θα υπάρξουν καύσωνες τον Ιούλιο, θα έχουμε μια τάση προς ένα παρόμοιο σενάριο, κάτω ή πάνω από το κανονικό», εκτιμούν από το Météo-France.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο (2021) ήταν οι πιο «θερμοί» που έχουν καταγραφεί από το 1952, αλλά με περιορισμένη ισχύ, αφού διεξήχθησαν χωρίς θεατές λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που εφαρμόσθηκαν για τον περιορισμό εξάπλωσης της Covid-19.

Και για την διοργάνωση των Παρισίων, οι αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι έχουν προγραμματίσει «συγκεκριμένα μέτρα» ανάλογα με τα αθλήματα.

Κι εάν για τους αγώνες που θα γίνουν σε κλειστούς χώρους, τα πράγματα είναι μάλλον εύκολα με χρήση κλιματισμού, για παράδειγμα, οι υπαίθριες δραστηριότητες, ενδεχομένως να χρειασθεί «επαναπρογραμματισμός».

«Η απόφαση θα ληφθεί κατά περίπτωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι «αυτές οι αποφάσεις έχουν ήδη εφαρμοσθεί κατά την διάρκεια προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων και ιδίως στο Τόκιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

