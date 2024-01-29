Συρία: Δύο νεκροί από αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό

Δύο Σύροι πολίτες σκοτώθηκαν σήμερα, Δευτέρα μετά από μια πρωτοφανής ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε προάστιο της Δαμασκού, σύμφωνα με τα συριακά μέσα ενημέρωσης.

Αξιωματούχος μιας ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν είπε ότι το χτύπημα προκάλεσε επίσης κάποιες υλικές ζημιές.

Watch: Explosions are seen near the Sayyeda Zeinab shrine on the outskirts of Syrian capital Damascus. At least two people have been killed following the explosions, according to Iranian state media.#Syria #Damascus #Iran



Read more: https://t.co/NC93T1lJR7 pic.twitter.com/mh4qi0CYAB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 29, 2024

Το Associated Press αναφέρει ότι το χτύπημα της Δευτέρας έπληξε την περιοχή της Aqraba, σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική Dama Post.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Βρετανία και παρακολουθεί τον πόλεμο είπε ότι η επίθεση έπληξε ένα αγρόκτημα που στεγάζει μέλη της Χεζμπολάχ που και άλλες φατρίες που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Αξιωματούχος μιας από τις ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, μιλώντας στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να συζητήσει στρατιωτικές δραστηριότητες, είπε ότι εκτός από τους θανάτους των δύο πολιτών, κανένα μέλος της Χεζμπολάχ δεν τραυματίστηκε.

Το χτύπημα έρχεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή με τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα και μια επίθεση με drone την Κυριακή που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες άλλους στη βορειοανατολική Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία .

Πηγή: skai.gr

