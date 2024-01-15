Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της AfD

Περισσότερα από 25.000 άτομα διαδήλωσαν νωρίτερα απόψε κατά της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στην Πύλη του Βραδεμβούργου, στο Βερολίνο, εκφράζοντας την οργή τους μετά την αποκάλυψη ότι τον περασμένο Νοέμβριο στελέχη του κόμματος συναντήθηκαν με εκπροσώπους νεοναζιστικών οργανώσεων προκειμένου να συζητήσουν το «στρατηγικό σχέδιο» δια της βίας απέλασης τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων μεταναστών. Ανάλογες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις, ενώ σε αυτήν του Πότσνταμ, της εκλογικής τους περιφέρειας, έδωσαν το «παρών» ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η υπουργός Αναλένα Μπέρμποκ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη συγκέντρωση έλαβαν μέρος «πολλές χιλιάδες» άτομα. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν «Αμυντική Δημοκρατία», «Ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία» και «Σταματήστε τους εμπρηστές, σταματήστε την AfD». Η κυρία Μπέρμποκ, μιλώντας στην συγκέντρωση του Πότσνταμ, δήλωσε: «Στέκομαι εδώ, ως μία από τους χιλιάδες κατοίκους του Πότσνταμ που υπερασπίζονται τη δημοκρατία ενάντια στον παλιό και στον νέο φασισμό».

Στις συγκεντρώσεις εκπροσωπήθηκαν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα εκτός από την AfD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

