Γάζα: Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινούς ομήρους



Στη δημοσιότητα έδωσε η Χαμάς, το βράδυ της Κυριακής, βίντεο στο οποίο εμφανίζονται τρεις Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο οι όμηροι απευθύνουν έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά της Χαμάς, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι.

Το βίντεο, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, ολοκληρώνεται με κείμενο που αναφέρει: "Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη" των ομήρων.

Είχε προηγηθεί εχθές, ανακοίνωση από τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, η οποία ανέφερε ότι "πολλοί" από τους ομήρους "πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα".

Σε δηλώσεις του, εκπρόσωπος της ένοπλης παλαιαστινιακής οργάνωσης τόνισε ότι "η μοίρα πολλών ομήρων παραμένει τις τελευταίες εβδομάδες άγνωστη, ενώ άλλοι έχουν μεταφερθεί μέσα σε σήραγγες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι "πολλοί από αυτούς, πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα ενώ οι άλλοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο", επισημαίνοντας ότι "η ηγεσία του εχθρού και ο στρατός του φέρει την πλήρη ευθύνη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.