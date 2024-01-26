Αγρότες από το Βρανδεμβούργο, με 100-150 τρακτέρ, θα διασχίσουν σήμερα για δύο ώρες το κέντρο του Βερολίνου, προκειμένου να επιδώσουν κείμενο με τις θέσεις τους στα κεντρικά γραφεία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP).

Οι αγρότες ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση της επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου, κάτι που η κυβέρνηση έχει απορρίψει, αντιπροτείνοντας μόνο την σταδιακή εφαρμογή της απόφασης. Το σχέδιο του προϋπολογισμού πέρασε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα από την αρμόδια επιτροπή της Bundestag και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα από την ολομέλεια.

«Πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχή, δηλαδή στο καθεστώς πριν από την συζήτηση για το αγροτικό ντίζελ. Οι αποτυχίες της αγροτικής πολιτικής μέχρι σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν συζητήσουμε για το μέλλον του αγροτικού πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βρανδεμβούργου Χένρικ Βέντορφ.

Η αστυνομία εκτιμά ότι η κίνηση των τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θα προκαλέσει περιορισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ η κατάσταση αναμένεται να εξομαλυνθεί μετά το μεσημέρι.

