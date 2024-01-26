Στην Κίνα ξεκινά σήμερα η ετήσια περίοδος με τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού, καθώς ο αριθμός των εγχώριων ταξιδιών κατά το διάστημα των 40 ημερών που σχετίζεται με τις διακοπές για το Σεληνιακό Νέο Έτος αναμένεται να φθάσει στο ρεκόρ των 9 δισεκ., όπως προέβλεψαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό θα σημαίνει σχεδόν διπλασιασμό των 4,7 δισεκ. ταξιδιών που έγιναν κατά την περίοδο μετακινήσεων για το λεγόμενο Εαρινό Φεστιβάλ του 2023, όταν καταργήθηκαν οι πολύ αυστηροί περιορισμοί για την COVID-19.

Εκατομμύρια άνθρωποι θα ταξιδέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους για να συναντηθούν με τις οικογένειές τους και να γιορτάσουν το Σεληνιακό Νέο Έτος, που φέτος ξεκινά στις 10 Φεβρουαρίου, ένα γεγονός που σηματοδοτεί κάθε χρόνο τη μεγαλύτερη μετανάστευση παγκοσμίως σε καιρό ειρήνης.

Περίπου το 80% των 9 δισεκ. μετακινήσεων θα γίνει με ιδιωτικά οχήματα, επίσης αριθμός ρεκόρ, ενώ οι υπόλοιπες μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου, αεροπλάνων και πλοίων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Σήμερα αναμένονται σχεδόν 11 εκατ. μετακινήσεις με τρένο, το βασικό μέσο μετακίνησης στην Κίνα. Συνολικά 480 εκατ. μετακινήσεις θα γίνουν σε όλη τη χώρα κατά τις 40 αυτές ημέρες, σημειώνοντας αύξηση 38% συγκριτικά με το 2023 και 17% συγκριτικά με το 2019 πριν από την πανδημία.

Την πρώτη ημέρα της φετινής αυτής περιόδου ταξιδίων, οι μετακινήσεις με τρένο και αεροπλάνο κατέγραψαν άλμα. Οι επιβάτες πάσχιζαν να βρουν εισιτήρια για το τρένο, παρόλο που η Κίνα διαθέτει το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Η Μιράντα Γκούο, μια 25χρονη που εργάζεται σε εταιρία στη Χανγκτζόου, κατάφερε να βρει θέση σε τρένο υψηλής ταχύτητας προς την Τζινάν. Χρειάστηκε ωστόσο να πληρώσει επιπλέον 60 γιουάν, περίπου το 13% της τιμής του εισιτηρίου, στο πλαίσιο πακέτου που προσφέρουν εφαρμογές κρατήσεων με στόχο να βρει κανείς γρηγορότερα θέση. «Νομίζω ότι είναι δύσκολο να αγοράσει εισιτήριο φέτος και σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μου δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήρια. Πολλοί από αυτούς ακόμα περιμένουν σε λίστες αναμονής», δήλωσε η Γκούο.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις αναμένεται να φθάσουν σήμερα τα 2 εκατ., σύμφωνα με τη CCTV. Κατά τη φετινή αυτή περίοδο μετακινήσεων, τα αεροπορικά ταξίδια αναμένεται να φθάσουν τα 80 εκατ., σύμφωνα με την κινεζική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, αυξημένα κατά 9,8% από το 2019.

