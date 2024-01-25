Οι Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν λεωφόρους και πέταξαν κιβώτια με εισαγόμενα προϊόντα σήμερα, αξιώνοντας την ανάληψη επείγουσας δράσης για τις χαμηλές τιμές παραγωγού, τους κανονισμούς για την πράσινη μετάβαση και τις πολιτικές του ελεύθερου εμπορίου, καθώς οι κινητοποιήσεις, που ολοένα και διογκώνονται, μετατοπίζονται κοντύτερα στο Παρίσι.

Οι αγρότες λένε πως οι διαμαρτυρίες, που διανύουν τώρα τη δεύτερη εβδομάδα τους αφότου ξεκίνησαν στα νοτιοδυτικά, θα συνεχιστούν για όσο διάστημα τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται, θέτοντας την πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον νέο πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ.

«Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι», δήλωσε ο Αρνό Γκεγιό, ο επικεφαλής της ένωσης Jeunes Agriculteurs (Νέοι Αγρότες) σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε σχετικά με πληροφορίες ότι οι αγρότες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να διαταράζουν την κυκλοφορία στο Παρίσι, από αύριο κιόλας.

Οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση ότι περιφερειακές συνδικαλιστικές ενώσεις αγροτών κάλεσαν τα μέλη τους να συγκεντρωθούν στη γαλλική πρωτεύουσα, έγραψαν η εφημερίδα Le Parisien και μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

Ο χρόνος πιέζει ακόμα περισσότερο τη γαλλική κυβέρνηση, διότι «υπάρχει κίνδυνος τα συνδικάτα να ξεφύγουν, εάν η αναμονή είναι πάρα πολύ μεγάλη», προειδοποίησαν οι υπηρεσίες πληροφοριών σε ένα σημείωμα που περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, κρίνοντας «πραγματικούς τους κινδύνους για διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Καθώς ο Ατάλ συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικολογικής Μετάβασης και Οικονομίας με στόχο να ανακοινώσει συγκεκριμένες προτάσεις αύριο, οι αγρότες χρησιμοποίησαν δεμάτια από σανό και τρακτέρ για να αποκλείσουν κεντρικές λεωφόρους κατά μήκος της Γαλλίας, της μεγαλύτερης αγροτικής παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έχουμε πάντα περισσότερους κανόνες για να ακολουθούμε, μας ζητούν πάντα όλο και περισσότερα και κερδίζουμε όλο και λιγότερα. Δεν μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας πλέον», δήλωσε ο 61χρονος Ζαν Ζακ Πεσκερέλ από το συνδικάτο Calvados Coordination Rurale.

Κιβώτια με ντομάτες, λάχανα και κουνουπίδια, που σύμφωνα με μια ομάδα αγροτών ήταν εισαγόμενα, διασκορπίστηκαν κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Α7, που συνδέει τη Μασσαλία και τη Λυόν, τη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας αντίστοιχα. Στη νοτιοδυτική άκρη του Παρισιού, δεκάδες τρακτέρ πραγματοποίησαν πορεία τις πρωινές ώρες αιχμής.

Οι αγρότες οργάνωσαν 77 μπλόκα σχεδόν παντού στη Γαλλία, σύμφωνα με μια καταμέτρηση της ένωσης FNSEA. Στην περιοχή της Ιλ ντε Φρανς η FNSEA και οι Jeunes agriculteurs κάλεσαν τα μέλη τους να συγκεντρωθούν αύριο «στους μεγάλους οδικούς άξονες περιμετρικά της πρωτεύουσας».

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης», από την οποία εξαρτάται «να κάνει τα πάντα για να αποφευχθεί μια παράλυση της χώρας», εκτίμησε ο Αρνό Γκεγιό.

Η πανίσχυρη αγροτική ένωση FNSEA αργά χθες το βράδυ παρέδωσε στην κυβέρνηση έναν κατάλογο με τα αιτήματά τους, μεταξύ άλλων την καλύτερη εφαρμογή ενός νόμου που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις τιμές παραγωγού.

Επιπλέον, το συνδικάτο τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των φοροαπαλλαγών στο ντίζελ για τα αγροτικά οχήματα, της άμεσης καταβολής των γεωργικών επιδοτήσεων από την ΕΕ, των εγγυήσεων στις αποζημιώσεις ασφάλισης που σχετίζονται με την υγεία και το κλίμα και της άμεσης βοήθειας στους οινοπαραγωγούς και τα αγροκτήματα βιολογικών προϊόντων.

«Επείγουσες απαντήσεις χρειάζονται», δήλωσε ο επικεφαλής του FNSEA Αρνό Ρουσό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

