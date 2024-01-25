Η Ένωση Αγροτών της Ελβετίας (USP) θέλει επίσης να ακουστεί «η αγανάκτηση του αγροτικού κόσμου», διαβεβαίωσε σήμερα σε μία ανακοίνωση, όπου επισημαίνει πως «συμμερίζεται τις διεκδικήσεις» των αγροτών σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

«Τα προβλήματα ουσίας» με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα τα αγροκτήματα των γειτονικών χωρών «δεν είναι άγνωστα στην Ελβετία», δήλωσε αυτή η οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των αγροτών στην αλπική χώρα τονίζοντας πως «μετά τη Γερμανία, οι διαμαρτυρίες του γεωργικού τομέα έφθασαν ήδη στη Γαλλία».

Η USP αναφέρει επίσης «το χαμηλό επίπεδο των εισοδημάτων των αγροτών», μια «μεγάλη οικονομική πίεση», «νέες απαιτήσεις με μονάχα μερική αποζημίωση του επιπλέον κόστους» και «μια έλλειψη εκτίμησης» για το επάγγελμα.

Επομένως, η αγροτική ένωση δεν εκπλήσσεται από το ότι μια «μικρή σταγόνα νερού όπως η κατάργηση της μείωσης του φόρου στα αγροτικά καύσιμα» ήταν αρκετή για να «ξεχειλίσει το ποτήρι», τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

«Οι αγροτικές οικογένειες της Ελβετίας κατανοούν πολύ καλά την αγανάκτηση των Ευρωπαίων συναδέλφων τους και συμμερίζονται τις διεκδικήσεις τους», καταλήγει η USP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

