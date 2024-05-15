Του Γιάννη Ανυφαντή

Σχεδόν τρεις ώρες διήρκησε η ενημέρωση των βουλευτών - μελών της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον yπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, μετά και την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Αθήνα αντέδρασε άμεσα με γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στην προκλητική στάση της προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Υπογράμμισε, μάλιστα, πως δεν υπήρξε άλλη περίπτωση με τόσες αντιδράσεις μέσα σε λίγες ώρες (Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και το ΝΑΤΟ, αλλά ακόμη και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ).

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε πως η χώρα μας θα κυρώσει τα μνημόνια με τη Β. Μακεδονία εφόσον όμως προηγουμένως υπάρξει πλήρης συμμόρφωση σε αυτή από την άλλη πλευρά.

«Δεν είπα ποτέ ότι θα έρθουν εντός του έτους. Είπα την επιθυμία μου να έρθουν εντός της δικής μου θητείας. Θα πρέπει πρώτα να πειστούμε ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τη Συμφωνία. Λέμε ότι θα έρθουν (τα μνημόνια) όταν θα έχουμε εξασφαλίσει ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην έναρξη της συνεδρίασης πάντως, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου ζήτησε διευκρινίσεις από την Ντόρα Μπακογιάννη για τις αναφορές της σε ρεμπεσκέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής της ΝΔ εξήγησε πως αναφέρθηκε στην ΚΟ της ΝΔ (πως δεν είναι ρεμπεσκέδες) και όχι σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.