Ένα φριχτό ατύχημα με αλυσοπρίονο είχε ο Geoffrey Giuliano, ηθοποιός του Squid Game, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα των ποδιών του.

Κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο σπίτι του 70χρονου ηθοποιού (που έπαιξε έναν από τους VIP κακούς στην σειρά φαινόμενο του Netflix), ένα αλυσοπρίονο έπεσε από τα χέρια εργάτη και του έκοψε τα δύο πρώτα δάχτυλα του δεξιού του ποδιού.

Ακολούθησαν φριχτές, σπλάτερ σκηνές, με το αίμα να πετάγεται παντού και τον ηθοποιό να μαζεύει τα κομμένα του δάχτυλα σε χαρτοπετσέτα.

Squid Game actor Geoffrey Giuliano cuts off two of his toes with a CHAINSAW in freak accident: 'There was blood everywhere. I picked them up and put them in a paper towel' https://t.co/ywsZltBzFH pic.twitter.com/M7QhifAoOj — Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2023

Μιλώντας σε ένα βίντεο λίγο πριν από την εγχείρηση στο King Chulalongkorn Memorial Hospital, ο Τζουλιάνο τόνισε: ««Πονάω σαν τρελός σήμερα. Οι γιατροί μου είπαν ότι είμαι τυχερός που ζω, αλλά δεν αισθάνομαι τυχερός. Ένα αλυσοπρίονο παραλίγο να με σκοτώσει».

Πρόσθεσε επίσης ότι οι φρικιαστικές σκηνές ήταν «χειρότερες» από οτιδήποτε άντεξαν οι διαγωνιζόμενοι στην σειρά: «Ήμουν στο Squid Game, είδα τι γινόταν εκεί, αυτό είναι πολύ χειρότερο, κανένας από τους διαγωνιζόμενους από το Squid Game δεν θα μπορούσε να είχε επιβιώσει. Αυτοί οι ηθοποιοί θα είχαν λιποθυμήσει αν έπρεπε να περάσουν αυτό που πέρασα εγώ».

Πηγή: skai.gr

