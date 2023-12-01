Στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου Κορυφής για την Παγκόσμια Δράση για το κλίμα, COP28, που διεξάγεται στο Ντουμπάι.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως η σημερινή κατάσταση στη Γάζα συνιστά έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ζήτησε για άλλη μία φορά να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 16.000 αθώους Παλαιστίνιους πολίτες, η πλειοψηφία των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να δικαιολογηθούν» ανέφερε.

Ο κ. Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας ότι «τα πρόσφατα γεγονότα έφεραν για άλλη μια φορά στο φως την κρισιμότητα της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του».

Δήλωσε, επίσης, ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναλάβει «οποιαδήποτε και όλες τις ευθύνες» που θα προκύψουν σε αυτή τη διαδικασία.

Καταλήγοντας, τόνισε για άλλη μια φορά το σύνθημα ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε», εννοώντας τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

