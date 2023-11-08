Στις 22 Νοεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα στο NETFLIX το «Squid Game: The Challenge», ένα ριάλιτι βασισμένο στην ομώνυμη, δυστοπική νοτιοκορεατική σειρά -φαινόμενο του 2021, που είχε «σαρώσει» όταν προβλήθηκε στην πλατφόρμα.

Πρόκειται ίσως για το ακριβότερο και μεγαλύτερο ριάλιτι που έχει γυριστεί ποτέ, με 456 παίκτες από όλο τον κόσμο και έπαθλο ίδιο με εκείνο της σειράς, 4,56 εκατ. δολάρια, δηλαδή 10.000 δολάρια ανά παίκτη- το μεγαλύτερο ενιαίο έπαθλο στην ιστορία της τηλεόρασης.

Οι παίκτες ζουν ακριβώς όπως οι πρωταγωνιστές της σειράς-φαινόμενο, στο ίδιο σπίτι, με τα ίδια ρούχα, τους ίδιους φρουρούς και τα ίδια «παιχνίδια», μόνο με λιγότερο... αίμα από ότι στη σειρά.

Όπως δήλωσε ο παραγωγός του ριάλιτι Στίβεν Λάμπερτ, «στις στολές των παικτών υπάρχουν αμπούλες με μαύρο χρώμα, όχι κόκκινο που θα παρέπεμπε σε αίμα. Ετσι, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση σπλάτερ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.