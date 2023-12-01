Ανατίναξη τρένου σε σήραγγα στην Ρωσία: «Τρομοκρατική ενέργεια» λένε οι αρχές

Οι ανακριτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το τρένο στο οποίο προκλήθηκε προχθές πυρκαγιά στη μεγαλύτερη σε μήκος σήραγγα της Ρωσίας, ανατινάχθηκε σε μια «τρομοκρατική ενέργεια» από άγνωστης ταυτότητας άτομα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Kommersant.

Ουκρανική πηγή δήλωσε χθες στο πρακτορείο Reuters ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) πυροδότησε τα εκρηκτικά στην σιδηροδρομική σήραγγα στην Σιβηρία επειδή η Ρωσία χρησιμοποιεί την διαδρομή για στρατιωτικούς εφοδιασμούς.

Η εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, γράφει ότι μια ποινική υπόθεση άνοιξε για το εν λόγω περιστατικό, στο οποίο επλήγη μια εμπορική αμαξοστοιχία που κινούνταν μέσω της σήραγγας Σεβερομάϊσκι στην περιοχή της Μπουριάτιας, που συνορεύει με την Μογγολία.

Η σήραγγα μήκους 15,3 χιλιομέτρων που βρίσκεται στην Κεντρική σιδηροδρομικής αρτηρία Μπαϊκάλ -Αμούρ είναι η μεγαλύτερη σε μήκος σήραγγας της Ρωσίας, εξαιρουμένων των υπόγειων σηράγγων των αστικών μέσων σταθερής τροχιάς.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί κάτω από το τρένο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Kommersant. Δεν υπήρξαν θύματα.

Καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία συνεχίζεται, το Κίεβο προσπαθεί να αποδιοργανώσει την ρωσική πολεμική μηχανή μετά τα πενιχρά οφέλη που πέτυχε στην αντεπίθεση του, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται να αμύνεται σε μερικές περιοχές.

Μια τέτοια επίθεση, που πραγματοποιείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 4.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, απεικονίζει την ετοιμότητα της Ρωσίας να προκαλέσει δολιοφθορές στο βάθος της Ρωσίας.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν η σιδηροδρομική διαδρομή χρησιμοποιείται για στρατιωτικές προμήθειες.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι το τρένο σταμάτησε όταν εντοπίσθηκε να βγαίνει καπνός από μια δεξαμενή με ντίζελ.

Ανέφερε επίσης ότι η κυκλοφορία άλλαξε πορεία, αυξάνοντας μερικώς την χρονική διάρκεια της διαδρομής, αλλά οι μεταφορές δεν διακόπηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

