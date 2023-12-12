WSJ: To Iσραήλ γεμίζει με θαλασσινό νερό τις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να γεμίζει με θαλασσινό νερό το σύμπλεγμα των σηράγγων της Χαμάς στη Γάζα, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους δεν κατονόμασε.

Η επιχείρηση αυτή ενδέχεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες.

Ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν έχουν πει ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην καταστροφή των σηράγγων, όπου πιστεύεται ότι η Χαμάς κρύβει τους ομήρους που κρατά, αλλά επίσης και πυρομαχικά και τους μαχητές της. Άλλοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι το θαλασσινό νερό θα θέσει σε κίνδυνο τον ανεφοδιασμό της Γάζας με πόσιμο νερό, γράφει η εφημερίδα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής για το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

