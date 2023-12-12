ΟΗΕ: Περίπου το 18% των υποδομών στη Γάζα έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί

Σχεδόν 40.000 κτίρια ή περίπου το 18% όλων των προ της σύρραξης υποδομών υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με μια αποτίμηση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα.

Η τελευταία εκτίμηση, που βασίζεται σε μια φωτογραφία της 26ης Νοεμβρίου, έγινε από το Κέντρο Δορυφόρων των Ηνωμένων Εθνών, όπου αναλυτές εξετάζουν δορυφορικές φωτογραφίες πολύ υψηλής ευκρίνειας προκειμένου να εντοπίσουν κατεστραμμένα κτίρια και δημοσιεύουν χάρτες που μπορούν να καθοδηγήσουν τα σχέδια ανακούφισης και ανοικοδόμησης κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών και συρράξεων.

Οι εκτιμήσεις, όπως κι αυτή, που βασίζονται σε υψηλής ευκρίνειας δορυφορικές φωτογραφίες ενδέχεται να υποτιμούν το εύρος της καταστροφής, καθώς δεν αποτυπώνουν όλες τις ζημιές στα κτίρια, για παράδειγμα, ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει ενώ η οροφή του παραμένει ακέραιη ενδέχεται να φαίνεται άθικτο.

«Υπάρχει μια αύξηση 49% στον συνολικό αριθμό των κατεστραμμένων κατασκευών, επισημαίνοντας τον κλιμακούμενο αντίκτυπο του πολέμου στις πολιτικές υποδομές», τονίζει σε μια ανακοίνωση το UNOSAT.

Βάσει της αξιολόγησης, οι χειρότερα πληγείσες περιοχές είναι η Γάζα και η βόρεια Γάζα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίες αντιστοιχούν από κοινού σε 29.732 κτίρια εκ των 37.379 κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ή περίπου το 80% του συνόλου.

Σε μια αξιολόγηση που είχαν δημοσιεύσει στις 7 Νοεμβρίου τα Ηνωμένα Έθνη αναφερόταν πως 25.050 κτίρια είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ή περίπου το 10% του συνόλου των υποδομών στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

