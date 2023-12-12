Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ προκάλεσε μια δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που φέρεται να συνέκρινε τις Συμφωνίες του Όσλο με τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Οι Συμφωνίες του Όσλο του 1993 που υπεγράφησαν μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης οδήγησαν στη δημιουργία της Παλαιστινιακής Αρχής και καθιέρωσαν περιορισμένη παλαιστινιακή αυτονομία στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή), ο Νετανιάχου δήλωσε ότι από τότε που υπεγράφησαν οι Συμφωνίες του Όσλο ο αριθμός των Ισραηλινών που έχουν σκοτωθεί είναι παρόμοιος με τον αριθμό αυτών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, «αν και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις αυτές της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, η ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος αντέδρασε έντονα στη σύγκριση αυτή. Και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επέκρινε τον Νετανιάχου για τη δήλωση αυτή: «Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε το επίπεδο της αποσύνδεσης και του κυνισμού του πρωθυπουργού, ο οποίος διεξάγει μια κακοήθη πολιτική εκστρατεία εν καιρώ πολέμου, με σκοπό να απαλλάξει τον εαυτό του από τις ευθύνες, να κατηγορήσει άλλους και να δημιουργήσει μίσος. Το έθνος αξίζει διαφορετική ηγεσία», τόνισε.

Σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως δεν θα επιτρέψει το Ισραήλ «να επαναλάβει το λάθος του Όσλο», αναφερόμενος στις Συμφωνίες. Δεν διευκρίνισε ωστόσο ποιά είναι αυτά τα λάθη.

Μιλώντας για τις διαφορετικές θέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ για την μετά τον πόλεμο εποχή στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε: «Ναι, υπάρχει μια διαφωνία όσον αφορά την "επόμενη μέρα της Χαμάς" και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και εδώ», προσθέτει ο Νετανιάχου. «Θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου: Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να επαναλάβει το λάθος του Όσλο».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής επεσήμανε σήμερα ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου που εξισώνουν τις Συμφωνίες του Όσλο με αυτό που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου «επιβεβαιώνουν ότι διεξάγει πόλεμο του εναντίον όλων των Παλαιστινίων».

«Λέμε στον Νετανιάχου ότι το Όσλο πέθανε κάτω από τις ερπύστριες των αρμάτων μάχης του, σαρώνοντας πόλεις, χωριά και τους καταυλισμούς μας από την Τζενίν μέχρι τη Ράφα», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Χουσεΐν αλ-Σέιχ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.