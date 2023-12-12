Λωρίδα Γάζας: 80 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στο συνοριακό πέρασμα Ισραήλ

Η Αίγυπτος έστειλε σήμερα 80 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, που προορίζεται για τη Λωρίδα της Γάζας, στο δεύτερο σημείο ελέγχου που άνοιξε το Ισραήλ, καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, άλλα 100 φορτηγά επιθεωρήθηκαν στο σημείο ελέγχου της Νιτσάνα, μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ.

Μέχρι σήμερα, αυτό ήταν το μόνο που είχε ανοίξει το Ισραήλ για την επιθεώρηση των φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος στη Ράφα.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το άνοιγμα ενός δεύτερου σημείου ελέγχου, στο Κέρεμ Σαλόμ, υποστηρίζοντας ότι θα διπλασιαστεί έτσι η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρεται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) χαιρέτισε το άνοιγμα του σημείου ελέγχου στο Κέρεμ Σαλόμ, που απέχει λίγα χιλιόμετρα από τη Ράφα, υπογραμμίζοντας ότι επισπεύδεται η διαδικασία για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας. Επεσήμανε ότι μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας την 1η Δεκεμβρίου, περίπου 100 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται κατά μέσο όρο καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας, όταν πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ο ημερήσιος μέσος όρος ήταν πενταπλάσιος.

«Σήμερα επιθεωρήσαμε την πρώτη οχηματοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Κέρεμ Σαλόμ προτού φθάσει στο πέρασμα της Ράφα, ώστε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο διακίνησης όπλων για τη Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Εϊλόν Λεβί.

Η Λωρίδα της Γάζας σφυροκοπείται ανηλεώς από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Από την έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από 18.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.