Άγνωστος αριθμός δημοσιογράφων, μεταξύ αυτών και δημοσιογράφοι του τουρκικού δικτύου TRT Arabic, τραυματίστηκαν την Παρασκευή σε ισραηλινή επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Λωρίδα της Γάζας.



Ιατρικές πηγές είπαν στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν και ο φωτορεπόρτερ Sami Shehadeh του οποίου το δεξί πόδι ακρωτηριάστηκε και επίσης έφερε διάφορα τραύματα σε όλο του το σώμα.



Ένας ανταποκριτής του τουρκικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού τραυματίστηκε ελαφρά στην ισραηλινή επίθεση, δήλωσαν πηγές στο Νοσοκομείο Al-Aqsa.

Al Jazeera captured the moment when an Israeli tank fired on the TRT Arabi team and others in Nuseirat refugee camp, central Gaza. TRT Arabi cameraman Sami Shehadeh had to have his leg amputated pic.twitter.com/VyyV3Yvj2e April 12, 2024

Είπαν ότι ο Muhammad Al-Sawalhi, ένας άλλος δημοσιογράφος, τραυματίστηκε επίσης, όταν θραύσματα χτύπησαν το δεξί του χέρι σε άλλο βομβαρδισμό του ισραηλινού πυροβολικού στην ίδια περιοχή.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός στοχοποιεί δημοσιογράφους στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνεχίζεται για περισσότερο από μισό χρόνο σχολιάζει το Anadolu. Τουλάχιστον 140 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του κυβερνητικού γραφείου μέσων ενημέρωσης της Γάζας.



Από το πρωί της Πέμπτης, ο καταυλισμός Νουσεϊράτ φαίνεται να έχει δεχθεί μπαράζ πυρών αεροπορικών επιδρομών, που συμπίπτουν με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για στρατιωτική επιχείρηση σε περιοχές βόρεια του καταυλισμού στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

🚨Journalists injured in Israeli attack on refugee camp in central Gaza Strip



Injured included journalists from TRT Arabic channel https://t.co/eIGJO2bXnG pic.twitter.com/FWDTNOtTBe — Anadolu English (@anadoluagency) April 12, 2024

🚨Number of journalists, including from TRT Arabic channel, injured in Israeli bombing of Nuseirat camp in central Gaza Strip pic.twitter.com/6N3g3x4PrQ — Anadolu English (@anadoluagency) April 12, 2024

Η επίθεση προκάλεσε την οργή της Άγκυρας. «Καταδικάζουμε αυτή την ειδεχθή επίθεση. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτή η τρομοκρατία πρέπει να σταματήσει και ο δυτικός κόσμος πρέπει να αντιταχθεί σε αυτήν τη βιαιότητα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο διευθυντής Επικοινωνιών της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν στο X.

«Φτάνει πια! Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει δράση ενάντια στις φρικαλεότητες που λαμβάνουν χώρα μπροστά στα μάτια μας. Όσοι σιωπούν απέναντι σε αυτές τις συστηματικές επιθέσεις είναι συνένοχοι στο έγκλημα της γενοκτονίας του Ισραήλ» τονίζει ο Φαχρετίν Αλτούν.

«Το Ισραήλ το έκανε αυτό επίτηδες. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως γνώριζαν ότι υπάρχουν μέλη του Τύπου εδώ» δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ. Ανέφερε επίσης ότι «οι φίλοι μας που εργάζονται εκεί επιτελούν ένα μεγάλο καθήκον προς την ανθρωπότητα».



Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

