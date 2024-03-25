Τουλάχιστον 3.000 από τις 45.000 ισραηλινές βόμβες που έχουν εκτοξευτεί εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, το διάστημα μεταξύ 7ης Οκτωβρίου και μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οργάνωσης Handicap International, δεν έχουν εκραγεί, προειδοποίησε σήμερα ένας αξιωματούχος αυτής της ΜΚΟ που ειδικεύεται στη δράση κατά των ναρκών.

«Μεταξύ των 45.000 βομβών, 3000 εξ αυτών δεν έχουν εκραγεί και είναι αυτές που θα προκαλέσουν, τη στιγμή των επιστροφών, τη στιγμή κατά την οποία η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να διανεμηθεί, έναν επιπλέον κίνδυνο, ιδίως για τους αμάχους», δήλωσε στο Radio France internationale ο Ζαν Πιερ Ντελομιέρ.

Αυτοί οι αριθμοί αποτελούν μια εκτίμηση της Mine Action Area of responsibility – μιας ομάδας εργασίας που αποτελείται από ΜΚΟ που είναι ενεργές στην περιοχή, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η Handicap International – για το διάστημα μεταξύ της 7ης Οκτωβρίου και μέσα Ιανουαρίου, την ώρα που οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ζαν Πιερ Ντελομιέρ, αναπληρωτής διευθυντής για τις διεθνείς επιχειρήσεις της Handicap International, πέρασε πολλές ημέρες στη Ράφα, στην αιγυπτιακή μεθόριο, όπου 1,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι, έχουν βρει καταφύγιο.

Θεωρεί πως μονάχα μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω «ορατότητα» στη Handicap International, προκειμένου να «ξεκινήσει εργασίες εξουδετέρωσης των ναρκών χωρίς φόβο και αποκατάστασης του εδάφους από τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου».

Από τις αρχές Μαρτίου, η Handicap International έστειλε για 15 ημέρες δύο ειδικούς προκειμένου να ξεκινήσουν να αξιολογούν τις ανάγκες εξουδετέρωσης ναρκών στη Λωρίδα της Γάζας.

Πέραν της πρόσβασης για τον άμαχο πληθυσμό, η αξιολόγηση αυτή θα «επιτρέψει επίσης σε άλλους ανθρωπιστικούς φορείς να μπορέσουν να αναπτυχθούν στις περιοχές στο βόρειο τμήμα (…) που παραμένουν αποκομμένες σήμερα από αυτήν την ανθρωπιστική βοήθεια» συνέχισε ο Ντελομιέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

