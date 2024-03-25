Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του στην Ιορδανία ότι υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση μεταξύ της διεθνούς κοινότητας υπέρ της ανάγκης για εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και κατά μιας χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.

«Παρατηρούμε την αυξανόμενη συναίνεση μεταξύ της διεθνούς κοινότητας να τονιστεί στους Ισραηλινούς ότι χρειάζεται η εκεχειρία και επίσης βλέπω αυξανόμενη συναίνεση – το άκουσα στις ΗΠΑ, το άκουσα από την ΕΕ, για να μην αναφέρω φυσικά τον μουσουλμανικό κόσμο – να πούμε ξεκάθαρα στους Ισραηλινούς ότι οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα ενδέχεται να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή», υπογράμμισε ο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

