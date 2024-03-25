Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Lior Haiat, κατηγόρησε την Ισπανία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία ​​και την Ιρλανδία ότι «ανταμοίβουν την τρομοκρατία» με την κοινή δήλωσή τους σχετικά με την ετοιμότητά τους να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Σε δήλωση που εξέδωσαν την Παρασκευή, οι τέσσερις χώρες ανέφεραν:

«Συμφωνούμε ότι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή είναι μέσω της εφαρμογής μιας λύσης δύο κρατών, με τα Ισραηλινά και τα Παλαιστινιακά κράτη να ζουν δίπλα-δίπλα, με ειρήνη και ασφάλεια. Συζητήσαμε μαζί την ετοιμότητά μας να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη και είπαμε ότι θα το πράξουμε όταν μπορεί να συμβάλει θετικά και οι συνθήκες είναι κατάλληλες».

Ως απάντηση ο Haiat δήλωσε:

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στέλνει ένα μήνυμα στη Χαμάς και στις άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις ότι οι δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των Ισραηλινών θα ανταποκριθούν με πολιτικές χειρονομίες προς τους Παλαιστίνιους.

Ο μόνος τρόπος για την καταπολέμηση της παλαιστινιακής τρομοκρατίας είναι να καταδικαστεί απερίφραστα η Χαμάς για τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και συνεχίζει να διαπράττει, και να απευθύνει ρητή έκκληση για απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η επίλυση της σύγκρουσης θα είναι δυνατή μόνο μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών. Οποιαδήποτε δέσμευση για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποστασιοποιεί μόνο την επίτευξη λύσης και αυξάνει την περιφερειακή αστάθεια».

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος προς μια λύση δύο κρατών είναι με άμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και των παλαιστινιακών αρχών που αναγνωρίζει. Οι Παλαιστίνιοι έχουν υποστηρίξει ότι αυτό ουσιαστικά δίνει στο Ισραήλ δικαίωμα να σκήσει βέτο επί του κράτους. Το Ισραήλ έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από το 1967.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.