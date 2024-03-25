«Η τρομοκρατία είναι παγκόσμιο πρόβλημα, η καταπολέμησή της απαιτεί στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία. Η δημόσια περιφρόνηση των αμερικανικών προειδοποιήσεων από τον Πούτιν ήταν απρόσεκτη και αμελής. Σε όσους πήγαν στη συναυλία δόθηκε μια ψευδής αίσθηση ασφάλειας», αναφέρει σε σχόλιό της αναφορικά με την σοκαριστική τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall της Μόσχας η FAZ και σημειώνει:

«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν είναι εύκολο να αποφευχθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, υπάρχει λόγος να υποθέτει κανείς ότι ο ρωσικός μηχανισμός ασφαλείας είχε πιεστεί, αν όχι αποσπάστηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πολιτική καταστολής στο εσωτερικό. Ο Πούτιν δεν έκανε τη Ρωσία ισχυρότερη, όπως διαρκώς ισχυρίζεται, αλλά μάλλον πιο ευάλωτη».

Ένας λαός σε λήθαργο

Από την πλευρά του Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο RND σχολιάζει: «Η τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα δείχνει ότι ο τεράστιος μηχανισμός ασφαλείας της Ρωσίας προστατεύει μόνο τον εαυτό του και όχι τους πολίτες της χώρας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν αγνόησε ρητά τις προειδοποιήσεις της Δύσης για την τρομοκρατία. Αυτό που τώρα απομένει είναι περισσότερη καταπίεση και περισσότερα ψέματα».

«Επί δύο χρόνια ο Πούτιν παρουσιάζει στον λαό του ως τη μεγαλύτερη απειλή εναντίον της Ρωσίας τους 'ναζί' στο Κίεβο. Λίγες ώρες πριν από την τρομοκρατική επίθεση, ρωσικά κρατικά ΜΜΕ είχαν ανακοινώσει ότι και το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα προστίθεται στον επίσημο κατάλογο των τρομοκρατών» σημειώνει η εφημερίδα Welt. «Το ότι η πραγματική απειλή πιθανότητα προήλθε από το Ισλαμικό Κράτος και το γεγονός ότι ο Πούτιν είχε προειδοποιηθεί από τις ΗΠΑ κάνει το ψέμα του να καταρρέει. Η ισχύς όμως του Πούτιν δεν απειλείται από αυτό. Η ελπίδα ότι ο κόσμος θα αφυπνιστεί μαζικά έχει εξαφανιστεί εντελώς με τα χρόνια. Οποιαδήποτε αντίσταση από λίγους γενναίους τιμωρείται με θάνατο. Η πλειονότητα των Ρώσων μοιάζει με έναν λαό σε λήθαργο που έχει αφεθεί στη μοίρα του» συνεχίζει το σχόλιο.

Η πραγματική απειλή δεν είναι η Ουκρανία

Η ελβετική εφημερίδα ΝΖΖ εντοπίζει πού εν τέλει βρίσκονται οι πραγματικές απειλές για τη Ρωσία και σημειώνει: «Η κήρυξη πολέμου από το Iσλαμικό Κράτος του Χορασάν αποτελεί σοβαρή πρόκληση, ειδικά επειδή εκατομμύρια Μουσουλμάνοι και φιλοξενούμενοι εργάτες από χώρες της Κεντρικής Ασίας ζουν στη Ρωσία. Μεταξύ αυτών, τρομοκράτες μπορούν να στρατολογούν συνεργούς.Η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, αποτελεί μια απειλή που επινοήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος από το καθεστώς Πούτιν(...) Επομένως, οι προτεραιότητες του Πούτιν είναι εντελώς λανθασμένες. Αυτό καταδεικνύει ότι η Ρωσία στερείται ηγεσίας, η οποία ενδιαφέρεται πραγματικά για την ασφάλεια της χώρας και του λαού της».

Σε ανάλυσή της, τέλος, η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt παρατηρεί: «Ίσως να μην αποκαλυφθεί ποτέ απολύτως καθαρά ποιος ήταν πραγματικά πίσω από την επίθεση εναντίων αθώων πολιτών που ήθελαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία. Αυτό μάλλον δεν έχει σημασία για τον Πούτιν διότι προφανώς έχει αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό να εκμεταλλευτεί την επίθεση για δικούς του σκοπούς.

Ο επικεφαλής Κρεμλίνου πιστεύει ότι βρίσκεται σε πόλεμο με τη Δύση. Ο εκπρόσωπός του μιλά πλέον επίσημα για πόλεμο με την Ουκρανία - όχι μόνο για ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και δεν σταματά μόνο στα λόγια: Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, ο μαζικός εξοπλισμός και η στρατολόγηση επιπλέον εφέδρων έχουν υπερβεί προ πολλού τους πόρους που απαιτούνται για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά βολεύουν τον Πούτιν ώστε να ικανοποιήσει τις φαντασιώσεις του περί ρωσικής υπερδύναμης».

Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

