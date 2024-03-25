Πότε και πώς αποφάσισε η Κέιτ Μίντλετον να ανακοινώσει τη διάγνωση καρκίνου

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον φέρεται να αποφάσισε προ δύο εβδομάδων να απευθύνει ένα δημόσιο μήνυμα για την υγεία της.

Αυτό δήλωσε σε εκπομπή του BBC η διευθύντρια της εφημερίδας Sun Βικτόρια Νιούτον, προσθέτοντας ότι η 42χρονη πριγκίπισσα είχε αποφασίσει πως το βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα έπρεπε να προβληθεί την ημέρα που το σχολείο των παιδιών της θα έκλεινε για τις διακοπές του αγγλικανικού Πάσχα.

«Προτεραιότητά της ήταν να προστατεύσει τα τρία παιδιά της. Δεν ήθελε να πηγαίνουν στο σχολείο και να τα ρωτάνε ακόμα περισσότερα από όσα ήδη τα ρωτούσαν», είπε η κα Νιούτον.

Σύμφωνα δε με τους Times, παράγοντας που συνέβαλε στην απόφαση της πριγκίπισσας της Ουαλίας να κοινοποιήσει τη διάγνωση καρκίνου ήταν η θερμή και υποστηρικτική υποδοχή της οποίας είχε τύχει από το κοινό η αντίστοιχη ανακοίνωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ για τη διάγνωση καρκίνου του βασιλιά Καρόλου, στις αρχές Φεβρουαρίου.

«Κατά κάποιον τρόπο (η ανακοίνωση για τον βασιλιά) παρείχε ένα πρότυπο. Για τον βασιλιά το ζήτημα ήταν πώς να ενεργήσει γρήγορα ώστε να μοιραστεί την πληροφορία με ένα ακροατήριο εκατομμυρίων, ενώ για την πριγκίπισσα το βασικό ακροατήριο ήταν τα τρία μικρά παιδιά της και ένα μήνυμα που έπρεπε να το χειριστεί με ευαισθησία την κατάλληλη στιγμή προτού το μοιραστεί με το ευρύτερο κοινό», δήλωσε πηγή των Times από το Παλάτι.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις συμβούλων του, ο Κάρολος είναι «ευχαριστημένος» που μοιράστηκε την περιπέτειά του, κρίνοντας από τη «συντριπτικά θετική» υποδοχή.

Εξάλλου, σε μια σπάνια συνέντευξή του σε κανάλι της Αυστραλίας, ο ανιψιός του βασιλιά και γιος της πριγκίπισσας Άννας Πίτερ Φίλιπς αποκάλυψε πως ο θείος του είναι «παρά πολύ απογοητευμένος που δεν μπορεί απλά να κάνει όλα όσα θέλει να είναι σε θέση να κάνει».

Ο κ. Φίλιπς σχολίασε πως ο βασιλιάς Κάρολος «πάντα πιέζει το προσωπικό του και όλους, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του, να μπορέσει να πει 'μήπως μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο;'. Νομίζω ότι το γενικότερο μήνυμα θα ήταν πως προφανώς επιθυμεί πολύ να επιστρέψει σε κάποιου τύπου κανονικότητα και είναι μάλλον απογοητευμένος που η ανάρρωση παίρνει λίγο περισσότερο από όσο πιθανότατα θα ήθελε».

