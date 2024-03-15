Έρευνα ξεκίνησαν οι γαλλικές αρχές μετά την καταγγελία που έκανε η οργάνωση Licra (Διεθνής Σύνδεσμος κατά του Ρατσισμού και του Αντισημιτισμού), κάνοντας λόγο για δημοσιεύσεις ρατσιστικού χαρακτήρα σε βάρος της καλλιτέχνιδας με καταγωγή από τη Γαλλία και το Μάλι Αγιά Νακαμούρα, η οποία ενδέχεται να τραγουδήσει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, έγινε σήμερα γνωστό από την εισαγγελία, που απάντησε σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η 28χρονη τραγουδίστρια έχει στιγματιστεί από την ακροδεξιά και έχει δεχθεί πολλές ρατσιστικές επιθέσεις μετά την ανακοίνωση, στα τέλη Φεβρουαρίου, από την εφημερίδα L'Express, της πιθανής συμμετοχής της στην τελετή της 26ης Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούσε να ερμηνεύσει τραγούδια της Εντίθ Πιαφ.

Αυτή η πιθανή συμμετοχή δεν έχει επισημοποιηθεί έως σήμερα ούτε από την τραγουδίστρια ούτε από τους διοργανωτές των Αγώνων ούτε από το Ελιζέ.

Την έρευνα, που ξεκίνησε μετά τη λήψη την 13η Μαρτίου της αναφοράς της Licra «που κατήγγειλε δημοσιεύσεις ρατσιστικού χαρακτήρα σε βάρος της Αγιά Νακαμούρα», ανέλαβε η Εθνική Ομάδα στη Μάχη κατά του διαδικτυακού Μίσους (Pôle national de lutte contre la haine en ligne- PNLH), διευκρίνισε η εισαγγελία.

Σήμερα η οργάνωση SOS Racisme ανακοίνωσε, σε ένα δελτίο Τύπου, ότι προσέφυγε με τη σειρά της στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας «κύματα ρατσιστικού μίσους σε βάρος της Αγιά Νακαμούρα», αναφέροντας ως παράδειγμα την αναδημοσίευση το περασμένο Σαββατοκύριακο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός πανό της ομάδας Les Natifs, που έγραφε: «Δεν υπάρχει περίπτωση, Αγιά. Εδώ είναι Παρίσι, όχι η αγορά του Μπαμακό».

«Στόχος αυτού του μηνύματος ήταν να επιβεβαιωθεί ότι η Αγιά Νακαμούρα, παρά το γεγονός ότι είναι Γαλλίδα καλλιτέχνιδα, δεν έχει καμία νομιμότητα στο να εκπροσωπήσει τη Γαλλία, παραπέμποντας στην καταγωγή της καλλιτέχνιδας από το Μάλι για την οποία προφανώς κρίνεται ότι πρέπει να αποκλειστεί στα μάτια της ακροδεξιάς», κατήγγειλε η SOS Racisme.

Vous pouvez être raciste mais pas sourd 🧏.. C’est sa qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 en débats ect mais je vous dois quoi en vrai ? Kedal https://t.co/rgnGeAAOfD — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) March 10, 2024

Η καλλιτέχνιδα αντέδρασε στο μήνυμα αυτό με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μπορείτε να είστε ρατσιστής όχι όμως κουφός… Αυτό σας πονάει! Είμαι το νούμερο ένα θέμα στον δημόσιο διάλογο, όμως τι ακριβώς σας χρωστάω; Τίποτα».

Μπροστά στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε βάρος της πιο πολυακουσμένης γαλλόφωνης τραγουδίστριας στον κόσμο μετά το τραγούδι της "Djadja", η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι προειδοποίησε την Τρίτη για τα «προσχήματα προκειμένου να επιτεθεί κανείς σε κάποιον από καθαρό ρατσισμό». «Το να επιτίθεται κανείς σε μια καλλιτέχνιδα για αυτό που είναι, είναι απαράδεκτο, συνιστά αξιόποινη πράξη», τόνισε.

Η Αγιά Νακαμούρα, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της RnB στη Γαλλία, κυκλοφόρησε τον περασμένο χρόνο τον τέταρτο κατά σειρά δίσκο της "DNK".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.