Τουλάχιστον 20 είναι οι νεκροί και άλλοι 75 οι τραυματίες από το σημερινό ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, μιλώντας στη δημόσια ουκρανική τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης Ολέχ Κιπέρ ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές αναφέρονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, λόγω του πλήγματος αυτού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε με ανάρτησή του στο Telegram ότι η Ρωσία θα λάβει μια «εύλογη απάντηση» από τις ουκρανικές δυνάμεις για το διπλό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού. «Οι Αμυντικές Δυνάμεις μας ασφαλώς θα κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι οι Ρώσοι φονιάδες θα αισθανθούν την εύλογη απάντησή μας» ανέφερε στο βραδινό διάγγελμά του που αναρτήθηκε σε αυτήν την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δέκα κατοικίες, ένας αγωγός αερίου χαμηλής πίεσης και οχήματα διάσωσης υπέστησαν ζημιές από τη σημερινή επίθεση.

Бідна прекрасна Одеса… Що не день, так русня намагається знищити все в цьому місті. І це ще вони колись називали «Адессу рускім городом».



Ось так вони чинять з тим, що хочуть - винищують, випалюють, вирізають.



Виродки. Я хочу щоб вся росія палала і вимирала. pic.twitter.com/UbNfG6bFaI — Kateryna Halushka (@katalina_ada) March 15, 2024

Одеса

Вже 16 загиблих pic.twitter.com/dibWo8lsl6 — Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) March 15, 2024

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

