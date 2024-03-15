Έφτασε στη Γάζα το πρώτο πλοίο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια

Πλοίο που ρυμουλκεί φορτηγίδα γεμάτη τρόφιμα έφθασε σήμερα ανοικτά της Γάζας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε μια δοκιμή μιας νέας διαδρομής της βοήθειας δια θαλάσσης από την Κύπρο προς τον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα όπου πλανάται το φάσμα του λιμού έπειτα από πέντε μήνες στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ.

Το πλοίο, για το οποίο έχουν γίνει διευθετήσεις από τη φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen (WCK), μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους βοήθειας προκειμένου να διανεμηθούν μέσω μιας αποβάθρας που ετοιμάζεται στη Γάζα, με ένα δεύτερο πλοίο να αναμένεται να αποπλεύσει σύντομα.

Λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για το πώς θα δουλέψουν η παράδοση και η διανομή της βοήθειας από τη στιγμή που το πλοίο θα είναι έτοιμο να ξεφορτώσει στη Γάζα, με τις υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ να έχουν περιγράψει τεράστια εμπόδια προκειμένου να διοχετευθούν οι προμήθειες σε εκείνους που την έχουν ανάγκη.

Αν η νέα θαλάσσια διαδρομή αποδειχθεί επιτυχής, μπορεί να βοηθήσει να χαλαρώσει η κρίση λιμού που επηρεάζει τη Γάζα, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με τον υποσιτισμό και νοσοκομεία στις πιο βαριά πληγείσες βόρειες περιοχές κάνουν λόγο για παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Ωστόσο η διοχέτευση βοήθειας διά θαλάσσης και με ρίψεις από αέρος δεν θα είναι αρκετή προκειμένου να αντισταθμίσει τις δυσκολίες προώθησης των εφοδίων διά ξηράς, έχουν πει κατ' επαναληψη οι υπηρεσίες αρωγής.

Η βοήθεια μέσω χερσαίων οδών εισέρχεται —με το σταγονόμετρο— από την Αίγυπτο από τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα, αφού επιθεωρηθεί από τον ισραηλινό στρατό. Η ποσότητά της προφανώς δεν αρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού (2,4 εκατ), εξ ου οι εκκλήσεις να ανοίξουν και άλλα περάσματα, για να φθάνουν τρόφιμα στον βορρά, και επίσης οι πρωτοβουλίες όπως οι αεροπορικές ρίψεις δεμάτων με τρόφιμα.

«Αφότου άρχισε ο πόλεμος κι ο κόσμος εκτοπίστηκε προς τον νότο, δεν είχαμε λάβει βοήθεια» και «περιπλανιόμαστε από νωρίς το πρωί με την ελπίδα ότι κάποιο αεροπλάνο θα ρίξει (τρόφιμα) με αλεξίπτωτα», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχλίς αλ Μάσρι, εκτοπισμένος, με ένα σακί αλεύρι στους ώμους στην Μπέιτ Λάχια.

Όλος ο κόσμος είναι «πεινασμένος κι εξαντλημένος», κυνηγάει να βρει κάτι «για τα παιδιά του», πρόσθεσε, κι οι αψιμαχίες δεν λείπουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

