Η Παλαιστίνια βουλευτής Χαλίντα Τζαράρ, ένα από τα γνωστότερα πρόσωπα του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), συνελήφθη σήμερα από τον ισραηλινό στρατό στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως έγινε γνωστό από τον σύζυγό της.

Η Τζαράρ, ηλικίας 60 ετών, συνελήφθη από στρατιώτες του ισραηλινού στρατού, που πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της στη Ραμάλα «σπάζοντας την πόρτα, στις 5 το πρωί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκασάν Τζαράρ.

Η Τζαράρ, είναι βουλευτής του παλαιστινιακού κοινοβουλίου που έχει αναστείλει τις εργασίες του από το 2007. Αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, έχοντας εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών σε μια ισραηλινή φυλακή.

Είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2019 μετά τον θάνατο μιας 17χρονης Ισραηλινής, που είχε σκοτωθεί σε μια επίθεση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σε ένα δελτίο τύπου, το PFLP ανέφερε πως ο ισραηλινός στρατός «διεξήγαγε σήμερα το πρωί μια τεράστια επιχείρηση συλλήψεων μεταξύ των ηγετικών στελεχών και μελών του PFLP στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη».

«Οι συλλήψεις αυτές δεν θα κάμψουν τη βούληση του λαού μας», συμπλήρωσε η οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σε ένα δελτίο τύπου πως συνέλαβε την Τζαράρ, παρουσιάζοντάς την ως «την επικεφαλής του PFLP στη Δυτική Όχθη προσθέτοντας πως «αναζητείτο για τρομοκρατία».

Άλλοι «υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» της οργάνωσης συνελήφθησαν επίσης σήμερα το πρωί, προσέθεσε το PFLP.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις συλλήψεων στη Δυτική Όχθη από την 7η Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ξεκίνησε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, με περίπου 1.140 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν οι ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Κρατουμένων, μια οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων κρατουμένων, περίπου 4.700 Παλαιστίνιοι έχουν συλληφθεί στη Δυτική Όχθη από την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.