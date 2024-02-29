Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει τις αναφορές ότι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που περίμεναν επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι η αιματοχυσία θα περιπλέξει τις συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν το περιστατικό θα περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά. «Το ξέρω ότι θα συμβεί».

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανέφεραν ότι από ισραηλινά πυρά εναντίον ανθρώπων που περίμεναν επισιτιστική βοήθεια σκοτώθηκαν 104 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν άλλοι 280.

Κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει τις αναφορές, σημειώνοντας ότι υπάρχουν «αντικρουόμενες εκδοχές» σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναμένει πάντως να επιτευχθεί μέχρι τη Δευτέρα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως είχε προβλέψει νωρίτερα. «Μάλλον όχι μέχρι τη Δευτέρα, αλλά είμαι αισιόδοξος», είπε.

Τόσο η κυβέρνηση του Ισραήλ όσο και η ηγεσία της παλαιστινιακής Χαμάς, αλλά και διαμεσολαβητές από το Κατάρ, εξέφραζαν επιφυλάξεις τις τελευταίες ημέρες ως προς την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρία της Γάζας.

