Τροπολογία που κατέθεσε η ιταλική κυβέρνηση στη Γερουσία της Ρώμης προβλέπει την επιβολή προστίμου από πεντακόσια μέχρι και δέκα χιλιάδες ευρώ, σε μαθητές που επιτίθενται, με βίαιες συμπεριφορές, σε καθηγητές και μέλη του σχολικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση, πρόκειται για αποζημίωση προς τα σχολικά συγκροτήματα όπου σημειώνονται οι επιθέσεις, ενώ το πρόστιμο θα επιβάλλεται μετά από καταδικαστική απόφαση της ιταλικής δικαιοσύνης.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση Μελόνι προσπαθεί να περιορίσει τη σχολική βία και την ασεβή συμπεριφορά, λεκτική και όχι μόνον, προς τους δασκάλους, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό των σχολείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.