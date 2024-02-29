Αποχωρεί η Όπρα Γουίνφρεϊ από το διοικητικό συμβούλιο των Weight Watchers, σε μία εξέλιξη που θα αποτελέσει νέο πλήγμα για την εταιρεία που προσπαθεί να ανταγωνιστεί τη δημοτικότητα των φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Η διάσημη παρουσιάστρια των ΗΠΑ, η οποία είναι στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας από το 2015, είπε ότι δεν θα υποβάλει ξανά υποψηφιότητα για επανεκλογή στην επόμενη συνέλευση των μετόχων τον Μάιο.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκάλυψε πρόσφατα ότι χρησιμοποιούσε φάρμακα για την απώλεια βάρους ως «εργαλείο συντήρησης». Οι μετοχές της Weight Watchers International υποχώρησαν κατά 27%.

Ωστόσο, η ίδια ανέφερε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους Weight Watchers «για την ενίσχυση της συζήτησης γύρω από την αναγνώριση της παχυσαρκίας ως μιας χρόνιας πάθησης».

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας είπε επίσης ότι θα δωρίσει όλες τις μετοχές της στην εταιρεία στο Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού.

Η Γουίνφρεϊ είναι ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Weight Watchers με ποσοστό περίπου 10%.

Όταν η παρουσιάστρια ξεκίνησε να εργάζεται με την εταιρεία σχεδόν πριν από μια δεκαετία, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Weight Watchers και μοιράστηκε τις εμπειρίες της με άλλα μέλη. Στο παρελθόν είχε μιλήσει δημόσια για τις μάχες της με το βάρος.

Η απόφασή της να αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο έρχεται καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση στον κλάδο της απώλειας βάρους μετά την κυκλοφορία των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας όπως το Wegovy και το Saxenda.

Επίσης την Τρίτη, η Weight Watchers δημοσίευσε τα τελευταία οικονομικά της στοιχεία, τα οποία έδειξαν καθαρή απώλεια 88,1 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2023, υπερδιπλάσια από την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τον Μάρτιο του 2023, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αγόραζε την εταιρεία ψηφιακής υγείας Sequence "ως ένα φυσικό βήμα" δεδομένων "των προόδων στα φάρμακα για χρόνια διαχείριση βάρους".

Η Sequence είναι ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους, το οποίο προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών στους συνδρομητές του. Εκτός από συμβουλές από προπονητές φυσικής κατάστασης και διαιτολόγους, μπορεί επίσης να συνταγογραφήσει φάρμακα όπως το Ozempic και το Wegovy.

Η επικεφαλής της Weight Watchers, Sima Sistani, είπε ότι η συμφωνία των 132 εκατομμυρίων δολαρίων θα επιτρέψει στα μέλη να επωφεληθούν τόσο από την προσέγγισή της για τη «διατροφή και την αλλαγή συμπεριφοράς», όσο και από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.



Πηγή: skai.gr

