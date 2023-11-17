Γάζα: Σπάνιο το ψωμί στον θύλακα έπειτα από τους βομβαρδισμούς

Μία από τις τελευταίες αποθήκες σιτηρών στη Λωρίδα της Γάζας υπέστη σοβαρές ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και το ψωμί, το βασικότερο τρόφιμο για τους κατοίκους του θύλακα γίνεται ένα ολοένα και πιο σπάνιο αγαθό.

Την 42η ημέρα του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την αιματηρή επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος, η αλευροποιία στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έπαψε να λειτουργεί.

Με αποθέματα 3.000 τόνων σιτηρών είναι από τις μεγαλύτερες του θύλακα. Σήμερα η αποθήκη της καταστράφηκε εν μέρει, ενώ η αλευροποιία δεν διαθέτει αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσει.

«Αν ο Ερυθρός Σταυρός δεν λάβει την έγκριση των Ισραηλινών ώστε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες επισκευές, θα αναγκαστούμε να αναστείλουμε τη δραστηριότητά μας, δήλωσε ο Αμπντελνάσερ αλ Αζάμι πρόεδρος της ένωσης αρτοποιών.

Ο πάνω όροφος της αποθήκης επλήγη από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και το AFP δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει τι έχουν απογίνει τα σιτηρά που βρίσκονταν εκεί.

Την προηγουμένη, η αλευροποιία αλ Σάλαμ ντε Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, επλήγη σε επίθεση και καταστράφηκε, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha).

Από τις πέντε αλευροποιίες στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον οι δύο έχουν πληγεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ένταση στην αγορά

Πλέον, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, ο κίνδυνος λιμού είναι «άμεσος» για τους 2,4 εκατ. κατοίκους της Γάζας, καθώς το Ισραήλ έχει επιβάλει στον θύλακα «πλήρη πολιορκία».

Τα αποθέματα σε νερό, ηλεκτρικό, τρόφιμα και φάρμακα εξαντλούνται καθώς στη Γάζα έχουν εισέλθει μόλις 1.139 φορτηγά με βοήθεια, από τα οποία τα 447 μετέφεραν τρόφιμα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αυτό καλύπτει μόλις «το 7% των ελάχιστων ημερήσιων αναγκών των κατοίκων σε θερμίδες», εκτίμησε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP).

Τα λίγα μεγάλα σακιά με αλεύρι που έχουν απομείνει πωλούνται πλέον προς έως και 180 ευρώ έκαστο.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) διαθέτει ακόμη περίπου 2.000 τόνους σιτηρών που αντιστοιχούν σε περίπου 370 τόνους αλεύρι, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων μένουν πέντε ή έξι ημέρες.

Η UNRWA εξήγησε στο AFP ότι συνεργάζεται με περισσότερα από 80 αρτοποιεία στη Λωρίδα της Γάζας. Πλέον όλα όσα υπάρχουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και μόνο 63 εξακολουθούν να λειτουργούν στο κέντρο και νότια, πολλές φορές όχι πλήρως λόγω των ελλείψεων σε ηλεκτρική ενέργεια και αέριο.

Το μεγαλύτερο αρτοποιείο στην πόλη της Γάζας σταμάτησε να λειτουργεί την Τρίτη, όταν τα δύο ηλιακά του πάνελ υπέστησαν ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι πεινασμένοι κάτοικοι όρμησαν τότε στα αποθέματα αλευριού.

Βλαπτικές για την υγεία

Από την αρχή του πολέμου οι ουρές αναμονής μπροστά από πολλά αρτοποιεία αυξάνονται συνεχώς, με τους κατοίκους να περιμένουν από τα ξημερώματα χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα βρουν αρκετό ψωμί για να θρέψουν ολόκληρη την οικογένειά τους.

Εξάλλου, πρόσθεσε το Ocha, στη διάρκεια των πέντε ωρών, κατά μέσο όρο, που αναγκάζονται να περιμένουν «είναι εκτεθειμένοι στις αεροπορικές επιδρομές».

Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Mercy Cry ανέφερε ότι οι ομάδες της στη Γάζα πολλές φορές αναγκάστηκαν να δώσουν έως και 30 δολάρια για πέντε παξιμάδια.

Σε όλα τα καταστήματα τροφίμων τα ράφια είναι άδεια και πολλές φορές υπάρχουν ανακοινώσεις «ψωμί τέλος» ή «μαγιά τέλος».

Η UNRWA και το WFP διανέμουν απευθείας στους κατοίκους ψωμί που έχει παραχθεί από τα αρτοποιεία με τα οποία συνεργάζονται στα 154 καταλύματά τους όπου διαμένουν 813.000 εκτοπισμένοι. Όμως η UNRWA προειδοποιεί ότι τα περισσότερα φορτηγά που μεταφέρουν το ψωμί δεν έχουν πλέον καύσιμα.

Οι κάτοικοι της Γάζας έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψωμί μόνοι τους. Στο νότιο τμήμα του θύλακα, όπου στοιβάζεται μεγάλο μέρος του 1,65 εκατομμύριου των εκτοπισμένων, το μαρτυρούν οι φωτιές που καίνε μπροστά από τα σπίτια και τις σκηνές.

Αλλά το Ocha ανησυχεί: το αλεύρι, το νερό και το αλάτι έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας. Και οι κάτοικοι αναγκάζονται «να παραλείψουν ή να περιορίσουν τα γεύματά τους» ή «να καταφύγουν σε μεθόδους μαγειρέματος που βλάπτουν την υγεία».

Κάποιοι τρώνε πια μόνο «κρεμμύδια και ωμές μελιτζάνες», αναφέρει το Ocha.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.