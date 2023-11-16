Μισογκρεμισμένα κτίρια ή εντελώς ισοπεδωμένα, δρόμοι γεμάτο μπάζα και ένα αχανές γκρίζο σκηνικό. Αυτή είναι η εικόνα της σημερινής Γάζας η οποία θυμίζει μόνο θάνατο. Ένα βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Guardian δείχνει πως ήταν η περιοχή πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ισραήλ και πως είναι σήμερα.

Πολυκατοικίες, καταστήματα και δρόμοι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς εν μέσω μιας ανθρωπιστικής καταστροφής που έχει εκτοπίσει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους από τα σπίτια τους και έχει αφήσει περισσότερους από 11.000 Παλαιστίνιους νεκρούς, σύμφωνα με αξιωματούχους στη Γάζα

Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο κάτω από τα ερείπια αυτά.

Πηγή: skai.gr

