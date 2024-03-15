O πατέρας ενός εφήβου, που πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις συμμαθητές του σε λύκειο κοντά στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εκ αμελείας επειδή ο ίδιος και η σύζυγός του έδωσαν στον γιο τους το όπλο και αγνόησαν τα προειδοποιητικά σημάδια για την ψυχική του υγεία.

Έπειτα από περίπου μία ημέρα διαβουλεύσεων οι 12 ένορκοι ανακοίνωσαν την απόφασή τους: ο 47χρονος Τζέιμς Κράμπλεϊ κρίθηκε ένοχος για το μακελειό που διέπραξε τον Νοέμβριο του 2021 ο γιος του Ίθαν, ηλικίας 15 ετών τότε, στο λύκειο Όξφορντ κοντά στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Ο Τζέιμς Κράμπλεϊ κατηγορούνταν για τέσσερις ανθρωποκτονίες εξ αμελείας, όσα και τα θύματα του μακελειού.

Η ποινή του Τζέιμς αλλά και της συζύγου του, της Τζένιφερ, που έχει επίσης κριθεί ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας στην ίδια υπόθεση, θα ανακοινωθεί στις 9 Απριλίου. Κινδυνεύουν με έως και 15 χρόνια κάθειρξη.

Ο γιος τους Ίθαν χρησιμοποίησε ημιαυτόματο όπλο για να σκοτώσει τέσσερις συμμαθητές του, δύο αγόρια και δύο κορίτσια ηλικίας 14 με 17 ετών, ενώ τραυμάτισε έξι άλλους μαθητές και έναν καθηγητή. Δήλωσε ένοχος τον Οκτώβριο του 2022, δικάστηκε σαν ενήλικας και τον Δεκέμβριο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα να αφεθεί ελεύθερος.

Η εισαγγελέας Κάρεν ΜακΝτόναλντ εξήγησε στη διάρκεια της δίκης ότι ο Τζέιμς Κράμπλεϊ αγνόησε επανειλημμένα τις ενδείξεις για την διαταραγμένη ψυχική υγεία του γιου του, δεν του προσέφερε τη βοήθεια που χρειαζόταν και δεν φρόντισε να διατηρεί το όπλο σε ασφαλές σημείο στο σπίτι της οικογένειας.

Εξάλλου η ΜακΝτόναλντ παρουσίασε στους ενόρκους μηνύματα που είχε στείλει ο Ίθαν σε φίλο του και αποσπάσματα από το ημερολόγιό του λίγους μήνες πριν από το μακελειό, στα οποία ο νεαρός αναφέρει ότι έχει ανάγκη από ιατρική φροντίδα και ότι ακούει φωνές, αλλά ανησυχεί ότι οι γονείς του «θα τσατιστούν», αν τους το πει.

Σύμφωνα με ένα μήνυμα που έστειλε σε φίλο του, ο Ίθαν ζήτησε από τον πατέρα του να τον πάει στον γιατρό, αλλά εκείνος «μου έδωσε μερικά χάπια και μου είπε να κάνω υπομονή».

Στη διάρκεια της δίκης η Τζένιφερ Κράμπλεϊ δήλωσε ότι ο σύζυγός της αγόρασε για δώρο στον Ίθαν τέσσερις ημέρες πριν από το μακελειό ένα πιστόλι Sig Sauer 9 χιλιοστών. Η ίδια τον πήγε την επόμενη ημέρα να εξασκηθεί στην σκοποβολή.

Την ημέρα του μακελειού ένας καθηγητής βρήκε ζωγραφιές του Ίθαν που έδειχναν ένα πιστόλι, μία σφαίρα και μια φιγούρα ενός αιμόφυρτου ανθρώπου δίπλα στις φράσεις «αίμα παντού», «η ζωή μου είναι άχρηστη» και «οι σκέψεις δεν σταματούν- βοηθήστε με».

Το σχολείο κάλεσε το ίδιο πρωί τους γονείς του Κράμπλεϊ για να τους ενημερώσει ότι ο γιος τους χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και τους ζήτησε να τον πάρουν σπίτι. Όμως το ζευγάρι αρνήθηκε και δεν έψαξε την τσάντα του ούτε τον ρώτησε για το όπλο, σημείωσε η εισαγγελέας.

Ο Ίθαν επέστρεψε στην τάξη του και λίγο αργότερα πήγε στην τουαλέτα από όπου βγήκε κρατώντας το όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που απαγγέλλονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον των γονέων ενός παιδιού δράστη μακελειού.

Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας όπλων δήλωσαν ότι ελπίζουν η δίκη των Κράμπλεϊ να αποτελέσει έναυσμα για τους γονείς να δράσουν και να φυλάσσουν πιο προσεκτικά τα όπλα στα σπίτια τους.

Περίπου το 75% των δραστών μακελειών σε σχολεία βρήκαν τα όπλα που χρησιμοποίησαν στις επιθέσεις στο σπίτι τους, σύμφωνα με κυβερνητική έρευνα.

