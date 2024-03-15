Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο ανοικτά της Υεμένης, όπου οι αντάρτες Χούθι πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάζεται, «υπέστη κάποιες ζημιές», πάντως το πλήρωμά του είναι «σώο και αβλαβές», πρόσθεσε μέσω X (του πρώην Twitter).

Εχθές, οι Χούθι διεμήνυσαν πως θα διευρύνουν τις επιθέσεις τους, εκτός από την Αραβική Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αλλά και στα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τον Ινδικό Ωκεανό, προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.