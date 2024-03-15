Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα επίθεση σε εμπορικό πλοίο ανοικτά της Υεμένης - Οι Χούθι προειδοποίησαν ότι εντείνουν τα χτυπήματα

Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάζεται, «υπέστη κάποιες ζημιές» αλλά το πλήρωμά του είναι «σώο και αβλαβές» σύμφωνα με την βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO

υεμενη

Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο ανοικτά της Υεμένης, όπου οι αντάρτες Χούθι πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάζεται, «υπέστη κάποιες ζημιές», πάντως το πλήρωμά του είναι «σώο και αβλαβές», πρόσθεσε μέσω X (του πρώην Twitter). 

Εχθές, οι Χούθι διεμήνυσαν πως θα διευρύνουν τις επιθέσεις τους, εκτός από την Αραβική Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αλλά και στα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τον Ινδικό Ωκεανό, προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. 

Φωτ. αρχείου 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υεμένη Χούθι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark