Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό όμιλο Μπερλουσκόνι, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποστείλει η χώρα του στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

«Αποκλείω το ενδεχόμενο να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, διότι εμείς επιθυμούμε την ειρήνη, θέλουμε να υπάρξει διαπραγμάτευση, αλλά δεν θέλουμε να πάμε σε πόλεμο με την Ρωσία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

«Το έχει κάνει σαφές, άλλωστε, και ο συνάδελφός μου, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο. Ούτε που το σκεφτόμαστε να στείλουμε δυνάμεις μας πολεμήσουν. Η Ιταλία βοηθά την Ουκρανία, ώστε να είναι σε θέση να αμυνθεί», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

