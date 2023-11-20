Λογαριασμός
IDF: Βίντεο με νέες ισραηλινές επιθέσεις στη Χεζμπολάχ - «Απαντούμε στις σημερινές εκτοξεύσεις»

"Ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε νωρίτερα σήμερα σε πυρήνα τρομοκρατών στην περιοχή Μετούλα" αναφέρουν οι IDF 

IDF

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα ότι έπληξαν διοικητικό κέντρο της Χεζμπολάχ και άλλες θέσεις που ανήκουν στην τρομοκρατική ομάδα στο νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις εκτοξεύσεις ρουκετών και πυραύλων στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι δυνάμεις του χτύπησαν επίσης έναν τρομοκρατικό πυρήνα που ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση κοντά στη Μετούλα.

«Απαντούμε στις σημερινές εκτοξεύσεις προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ημέρας» τονίζεται.

Η ανακοίνωση

«Νωρίτερα σήμερα, πολεμικά αεροσκάφη των IDF επιτέθηκαν σε επιχειρησιακά στρατηγεία και τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ ως απάντηση στις εκτοξεύσεις προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε νωρίτερα σήμερα σε πυρήνα τρομοκρατών στην περιοχή Μετούλα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Μεσανατολικό Χαμάς
