Γκουτέρες: Είμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου δολοφονίας αμάχων στη Γάζα

«Δολοφονία αμάχων που είναι απαράμιλλη και άνευ προηγουμένου από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του» χαρακτήρισε τα γεγονότα στη Γάζα ο επικεφαλής του ΟΗΕ.
«Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαμε χιλιάδες παιδιά που σκοτώθηκαν, άρα αυτό είναι που έχει σημασία», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη παρουσιάζοντας μια νέα περιβαλλοντική έκθεση του ΟΗΕ.
«Είμαστε μάρτυρες μιας δολοφονίας αμάχων που είναι απαράμιλλη και άνευ προηγουμένου σε οποιαδήποτε σύγκρουση από τότε που είμαι γενικός γραμματέας».
BREAKING: UN chief Antonio Guterres says 'We are witnessing a killing of civilians that is unparalleled and unprecedented in any conflict since I am secretary general'.— The Spectator Index (@spectatorindex) November 20, 2023
